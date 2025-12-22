聽新聞
陸稀土磁鐵出口日本 11月數據創今年最高

聯合報／ 記者陳宥菘、編譯高詣軒／綜合報導
近期中日關係緊張。路透
近期中日關係緊張。路透

近期中日關係惡化，大陸從觀光、水產進口等多層面祭出反制，但「稀土牌」似乎尚未發酵。根據大陸海關總署近日發布的貿易數據，十一月大陸對日本稀土磁鐵出口量不減反增，較上月大幅增加約百分之卅五，創下今年最高紀錄。

日本共同社報導，大陸海關總署廿日發布的最新貿易數據顯示，十一月大陸對日本稀土磁鐵出口量較上月增長百分之卅四點七，達到三○四噸，創下今年以來的最高月度出口量。報導指，在日中關係惡化後，大陸尚未就稀土問題採取任何公開的反制措施。

近期中日外交風波始於日本首相高市早苗十一月七日在國會答辯表示，「台灣有事」可能構成日本存亡危機事態，大陸對此強烈反彈。

日本讀賣新聞本月初曾引述多名日本政府官員透露，大陸對日本企業出口稀土審批出現延誤，時間比以往更加長，懷疑是藉稀土問題向日本施壓。有分析則指，大陸對日出口緊縮預估約延遲二至三個月後才會在數據上面顯現。

共同社廿至廿一日實施的日本全國電話民調顯示，對日本首相高市早苗十一月初在國會有關「台灣有事」的答詢引發的中日關係惡化，有百分之五十九點九受訪者說會對日本經濟帶來負面影響。

日本經濟 中日關係 稀土 台灣有事 高市早苗

