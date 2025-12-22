瀋陽破毒販洗錢案 線報是美國給的

大陸官方昨日發布，遼寧省瀋陽市公安局日前偵破佟某某等人非法經營案，當事人涉嫌為毒販洗錢。官方並指出這是根據美方通報的線索。官方並稱，今年九月瀋陽市皇姑區人民法院以非法經營罪，判處佟某某有期徒刑一年七個月、陳某某一年四個月並處罰金。

這是繼大陸上周公布，根據美國緝毒署通報的線索，日前在深圳鹽田港一可疑國際貨櫃中，查獲走私古柯鹼四三○公斤後，大陸再釋出中美共同打擊涉毒犯罪的訊息。

央視報導，去年四月，根據美方通報線索，大陸籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢，遼寧省公安廳展開核查，以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案。同年五月廿日，瀋陽警方在武漢抓獲企圖潛逃出境的佟某某及其同夥陳某某。經查，自二○一七年起，佟某某在美國經營車行期間，為客戶提供人民幣、美元兌換服務，並指使大陸境內陳某某等人接收換匯資金，累計非法買賣外匯一千六百萬元。

大陸警方稱，佟稱其雖在美國從事換匯活動，但並不知曉對方提供的資金具體來源，各方掌握的現有證據不能確認佟明確知道上游資金性質。偵查工作中，警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，已透過中美反洗錢合作溝通管道反饋美方。