中越再蓋跨境鐵路 可從雲南直通海防

越南十九日在越南北部老街省舉行「老街—河內—海防」鐵路項目第一部分工程開工儀式，按規畫，這條鐵路的軌道設計將對標中國大陸鐵路，旨在打造中越跨境鐵路聯通，將連結起越南北部與大陸西南地區，並進一步接軌大陸「一帶一路」項目，目標在二○三○年完工。

中越鐵路合作是大陸國家主席習近平親自推動的項目，他二○二三年訪越時，兩國聯合聲明指出，「推動中越跨境標準軌鐵路聯通，研究推進越南老街—河內—海防標準軌鐵路建設」，以此加強兩國發展戰略對接，共建「一帶一路」與中越「兩廊一圈」跨國經濟帶。今年四月習近平再度訪越期間，兩國曾簽署鐵路項目合作協議。

由於越南在法國殖民時期修建的鐵路，與大陸鐵路軌道尺寸有差異，列車不能直接通過，過境乘客或貨物須在邊境換乘。此項目旨在取代舊鐵路，總投資超過八十三億美元，其中一部分將由大陸政府貸款資助。

越通社報導，根據越南國會二月批准的決議，老街—河內—海防鐵路項目長約四一九公里，將從越南最大的北部港口城市「海防」向西，經首都「河內」延伸至與大陸雲南省接壤的邊境省分「老街」。未來該線路的列車行駛速度將由目前的每小時五十公里提高至最高一六○公里，目標是貨運與客運兩用。

全線預計設立十八座車站，以及十三個技術作業站。大陸駐越南大使何煒說，此項目的實施將進一步打破地理阻隔，極大提升跨境運輸能力，降低物流成本，讓兩國供應鏈無縫連接。據越南政府電子報，越南副總理裴青山亦出席開工儀式。

除了這次開工的新路線，目前主要的中越跨國鐵路為廣西南寧經由憑祥（友誼關）連結至越南同登，再通往河內。此路線有跨境旅客列車運行。憑祥口岸也是中越鐵路貨物跨境的重要通道。