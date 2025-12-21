兩地警方攜手！美方主動通報線索 助大陸瀋陽偵破毒販洗錢案

快訊

律師浮濫／沒案源靠攏詐團 流浪律師背後陷制度性失業

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸遼寧省瀋陽市公安局偵破「佟某某等人非法經營案」，據報相關情報來自美國主動通報。（示意圖，路透）
大陸遼寧省瀋陽市公安局成功偵破「佟某某等人非法經營案」，據報相關情報來自美國主動通報。今年9月，瀋陽市皇姑區人民法院以非法經營罪判處佟某某有期徒刑1年7個月、陳某某1年4個月，並處罰金。顯示中美雖處於經貿矛盾競爭狀態，但雙方警力打擊犯罪仍有一定合作。

綜合央視、人民日報報導，2024年4月，根據美方通報線索，中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢，遼寧省公安廳展開核查，以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案。同年5月20日，瀋陽警方在武漢抓獲企圖潛逃出境的佟某某及其同夥陳某某。經查，自2017年起，佟某某在美國經營車行期間，為客戶提供人民幣、美元兌換服務，並指使中國境內陳某某等人接收換匯資金，累計非法買賣外匯1,600萬元。

佟承認在美國經營車行期間，結識了墨西哥商人JC。JC獲知佟因給他人換匯需要美元現金，提出以美元現金向其購買虛擬貨幣。於是，佟指使陳透過多種管道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣後，賣給JC換取美元現金。

大陸警方稱，佟稱其雖在美國從事換匯活動，但並不知曉JC等人提供的資金具體來源，各方掌握的現有證據不能確認佟明確知道上游資金性質。偵查工作中，警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前已透過中美反洗錢合作溝通管道反饋美方，並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。

近期中美在打擊犯罪有多項合作，11月26日大陸禁毒部門公布，據美國緝毒署通報線索，在深圳鹽田港1處可疑國際貨櫃中，查獲毒品可卡因430公斤；去年11月8日，大陸公安部也稱和美國國土安全部相關執法部門聯合處置1起跨國電信網路詐騙案，幫助1家浙江企業及其美方合作夥伴追回被騙資金170餘萬美元，維護相關企業合法權益。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

