小紅書讓民進黨怕了？國台辦前發言人：戳破抗中保台「資訊繭房」

我政府禁社交平台小紅書引起兩岸輿論熱議，大陸前國台辦發言人安峰山對此表示，民進黨一系列的限制交流措施背後，實際上是它現在執行的「抗中保台」策略的一個環節，目的非常明確，就是要通過阻斷真實信息的流通，來在台灣內部構建一個封閉的信息繭房。而小紅書作為兩岸訊息高速公路，攻破了民進黨「抗中保台」敘事。

安峰山曾任大陸國台辦宣傳局副局長兼新聞發言人，2019年9月因家庭因素及個人生涯規畫請辭，轉任新希望集團首席品牌官兼集團黨委副書記。同年9月26日，受聘擔任中國傳媒大學媒介與公共事務研究院高級研究員。現任中國傳媒大學媒介與公共事務研究院副院長、台港澳與國際事務研究中心副主任。

安峰山日前接受《觀察者網》「兩岸圓桌派」訪問時挖苦「民進黨這幾年可忙了」，並指從影視文學到宗教民俗，再到購物網站、社交平台，「今天封這個，明天禁那個，不斷地在兩岸之間築起高牆，硬生生地想把兩岸交流搞成一條單行道，恨不得把兩岸關係給搞成『兩岸沒關係』。」

安峰山指，民進黨封禁小紅書是「欲加之罪，何患無辭」，反詐不過就是民進黨當局的一塊遮羞布，「真正的原因還是民進黨在害怕。那它害怕什麼呢？主要是小紅書戳破了台灣政府製造的信息繭房。」

「訊息繭房」（資訊繭房）概念由哈佛大學教授桑思坦（Cass Sunstein）提出，意指在資訊時代裡，一般人憑個人興趣愛好選擇性接受資訊的習慣，再加上外部力量如演算法刻意過濾資訊，或者是有意識屏蔽部分內容，讓人只能接觸到特定資訊、只能聽到一種聲音，如同被封閉到蠶繭裡。

安峰山說，小紅書等於提供一扇沒有濾鏡的窗口，讓台灣的年輕人直接看到兩岸真實的生活情況，讓民進黨苦心構築了一套「反中」、「抗中」、「仇中」的敘事在小紅書面前不攻而破。此外，小紅書是唯一一個兩岸直通的社交平台，在大陸可以用、在台灣也可以用，這就是一條信息（資訊）的高速公路，「這種情況是民進黨最害怕、也最不願看到的。」

安峰山說，他之前在對台系統工作了25年，親身經歷了兩岸關係風風雨雨，親眼目睹了從2008年到2016年這8年時間，兩岸關係大交流、大合作、大發展的黃金時期，「所以我深切地感受到，兩岸同胞那種越走越近、越走越親的感人情景，民眾的交流是打破信息封鎖的最佳方式。」