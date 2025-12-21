觀察站／掌握兩岸主導權 構思和平解方

兩岸局勢險峻，已有越來越多憂心國事者開始奔走，企圖構思和平解方，這股潛流匯聚起來，不容小覷。

今年以來，「拒戰」論述越發受到關注。拋出「和平推」倡議的龍應台，接受大陸媒體人柴靜訪問談戰爭的影片，短短一個月ＹＴ點閱已破百萬。她以自身家庭的經歷，訴說了親人隔絕與永遠無法彌補的遺憾，諷刺的是，戰爭許多時候竟只源於莫名的「仇恨」，甚至讓同村長大的台灣小孩在內戰廝殺。

動員戡亂解除後，我方曾有清晰的兩岸終局規畫，一九九○年代制定了「國家統一綱領」，但扁時期廢止後，政府就再也未提遠程方案，僅曾表示台獨做不到。台灣長期在論述上止步於「不統」，近十年則連事務性商談的政治基礎都已蕩然無存。對話雖重要，但很多努力卻一一失敗。高齡八十歲的海基會董事長吳豊山，在任四百天就黯然離場，吳一年來多方努力推動對話、交流，但哪怕是「中華民族」都不能講。

賴總統在今年五二○就職周年拋「併購論」並稱「你（大陸）要提條件啊」，但我方是否提出條件、規畫，或許才是竅門。前海基會祕書長邱進益說，國統綱領當時讓對岸左支右絀許久，最後大陸不得不成立海協會作為海基會的對口，足證政府曾憑恃能動性而掌握兩岸主導權。

賴總統日前示警，共軍以二○二七年「完成武統台灣為目標」，雖然其後馬上把文字刪改，但由國家領導人如此宣布，仍是震驚社會。各縣市民眾近日陸續收到政府印製的台灣全民安全指引「小橘書」，更讓戰爭陰影籠罩家家戶戶。備戰之餘，亦有質疑政府根本是「引戰」。

而當前台灣舉辦了很多「兵推」，不過「和平推」的呼聲已越來越高，據悉有退隱已久的前政府高層，私下都已為此不斷疾呼。如果我們官方封堵對話的可能、民間又始終毫無作為，最後恐怕只能被強權片面決定，甚或淪為戰場。