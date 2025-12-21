學界探討 雙制度共容大中華共同體

在兩岸兵凶戰危之際，前立法委員丁守中邀集前行政院長毛治國、資深兩岸關係學者魏艾、左正東等十餘人共同執筆出版「兩岸和平方程式」一書，強調「雙制度共容大中華共同體」構想，探索兩岸和平的路徑。

「兩岸和平方程式」新書發表會昨天下午在台北喜來登飯店舉行，該書作者有前行政院長毛治國、學者魏艾、左正東等人，並有前行政院長陳冲以及和碩聯合科技董事長童子賢撰寫推薦序。

策畫此書的財團法人兩岸發展研究基金會董事長丁守中指出，現在政府只全面軍武備戰不協商，所以就發起民間籌組「中華民族兩岸和平協商大同盟」，探討可能的整合方案。兩岸本是同胞，更應該以命運共同體精神推動兩岸關係整合。書中也建議，在兩岸現階段制度差異下，應該推動「雙制度共容大中華共同體」統一新模式來取代「一國兩制」。

童子賢說，兩岸本就血脈同源、歷史共享，目前雖處在社會制度、憲法都不一樣的分治狀態，但應該追求用和平方式消弭差異。地球還有很多麻煩，像是詐騙、毒品等，都應兩岸合作甚至跨國合作解決。他呼籲應拿出足夠氣魄跟胸襟，把（兩岸）制度差異用漸進、兩邊都可接受的方式找到最大公約數，而非在被挑撥、被犧牲情況下誘發不必要戰爭。

前總統府副秘書長邱進益直言，充分感覺現在兩岸敵意螺旋繼續上升，感覺民進黨政府種種作為，不僅是避戰，若干行為有「引戰」意味，這非常、非常危險，他感到非常憂心，也喊話在場的童子賢，建議童把新書帶到「讀書會」介紹給賴總統與成員。

毛治國則提到，兩岸剪不斷理還亂的關係裡，有兩個工程要做，一是「封頂」，一是「築底」。兩岸在血緣文化經濟地緣上無法切割，可重建一個鞏固的築底工程，夯實兩岸不會分離的共識，然後「我不獨，你不武」。將來應怎麼封頂有很多選項，「可能應想些新的有創意方式」。前國安會祕書長蘇起分析為何台灣民眾對擺在面前的事情看不見？兩個因素為「莫名其妙優越感」以及「虛假的安全感」，與此相對，他也建議大陸「不要把台灣人打成非統即獨」、要「繼續克制」。