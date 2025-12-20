前總統府副秘書長邱進益示警：政府若干行為有「引戰」意味

賴政府上任後的兩岸政策一直受到外界高度關注，而高齡90歲的前總統府副秘書長邱進益20日直言，感覺民進黨政府種種作為，若干行為有「引戰」意味，這非常、非常危險。

曾任總統府副秘書長、海基會秘書長、銓敘部部長等多個政府要職的邱進益20日下午出席《兩岸和平方程式》新書發表會，致詞時提及上述見解。他說，充分感覺現在兩岸敵意螺旋繼續上升，感覺民進黨政府種種作為，不僅是避戰，若干行為有「引戰」意味，這非常、非常危險。「根據我這麼多年的兩岸奔走經歷，我現在感覺到非常憂心，兩岸隨時可以擦槍走火，引起戰爭」。

他回想30多年前，1987年兩岸開放探親後，兩岸關係如何走下去，我們正好處於這個時刻，當時有一些人嘔心瀝血，在思考處理兩岸關係，有很多智囊團、小組會議，最後決定先做定位，用「一國兩區」概念來定位彼此關係，讓我們自己站得住腳跟，這一定位經過後來修憲，在《憲法增修條文》落實。因此產生《兩岸人民條例》，規定了兩岸的定位、權利義務往來規範等。

邱進益提到，先前40年來兩岸關係我們都是被動，除了有「三民主義統一中國」，從未有任何作為，所以我方成立國家統一委員會、訂定「國統綱領」，從被動化為主動，「坦白講老共的應付左支右絀，不知如何是好，很長一段時間」。後來大陸也不得不配合我方，成立海協會，1992年會談碰到一個中國問題，1992年8月1日國統會做成「一中涵義決議文」後，兩會達成共同遵守一中原則但以口頭方式表述一中涵義的九二共識，才有1993年辜汪會談。他透露，當時我在總統府，李總統找我談40分鐘，說經國先生匆匆忙忙過世，我一個人擔子很重，國內需要改革，但如何改革，首先要穩定兩岸環境，如果兩岸不能和平，國內改革無從下手。而辜汪會談奠定很多基礎，進入兩岸從談判代替對抗時代，維持三十多年和平。

他感嘆，很不幸，目前種種跡象看起來，政府所作所為背離了當初設計的情況，若把當初任何一套拿出來，兩岸關係就能獲得穩定，包含一國兩區、國統綱領等。若真正好好做，兩岸關係不至於像今天這樣，現在是「30多年時間浪費掉了」。他喊話現場的童子賢，建議他把新書帶到「讀書會」介紹給賴總統與成員。

此外，同場出席的前國安會秘書長蘇起指出，「我們必須承認我們在台灣是少數，講的話很可能被人排擠」，賴清德、蔡英文、民進黨有權者根本聽不進去，但還是知其不可而為之，「還是要不斷喚起民眾」。他說自己很失望，為何民眾對擺在面前的事情看不見？可能民眾大多是感性思考，感性因素讓台灣民眾明明灰犀牛在那，卻沒看到。第一是「莫名其妙優越感」，第二是「虛假的安全感」，與此相對，他對大陸也表示有兩處堪憂，他建議第一「不要把台灣人打成非統即獨」、第二要「繼續克制」。

前考試院長關中指出，抗中保台是以犧牲台灣為代價，這是愛台灣嗎？他呼籲並表示，要辦一系列活動公開推動兩岸和平解決，當美國跟中國大陸都不想用武力解決台灣問題，台灣應主動提出來。「真正愛台灣，只有和平處理台灣問題，讓中國人重新在國際社會上，國家不但統一，而且得到人家尊重，這才是愛台灣、才是中國人應有的骨氣與擔當」。