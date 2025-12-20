台北隨機殺人案 陸國台辦臉書發文：關切和痛心

台北市昨天發生隨機攻擊事件，包含27歲凶嫌張文共釀4死11傷，對於憾事發生，大陸國台辦今晚透過近月剛創立的「國務院台辦發言人」臉書帳號，表達關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問。

據「國務院台辦發言人」臉書帳號發文，「我們對於12月19日在台北發生的無辜人員傷亡事件深表關切和痛心，向受害者及其家屬表示深切哀悼和慰問，衷心祝願受傷民眾早日康復」。

過去對於台灣發生天災或重大事故等，大陸國台辦多以國台辦發言人名義透過媒體發布表達慰問和哀悼之意的訊息，例如9月花蓮堰塞湖溢流，國台辦發言人陳斌華是在例行記者會上表達慰問與哀悼，2月台中新光三越氣爆，國台辦以發言人朱鳳蓮名義表達慰問和哀悼。

此外，作為台灣女婿的大陸全國政協委員、港台經濟文化合作協進會主席李大壯今天也對本報記者表示，他昨日晚間從新聞中得知台北市發生隨機攻擊事件。

李大壯說，「一周前我也在同樣的地方走過，竟發生如此慘劇，令人心痛不已。在這裡，我想向死者的家屬致以誠摯的慰問，也希望在台北的朋友們都能平安無事。」