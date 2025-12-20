拒絕兩岸開戰！重量級學者集結出書促推動「雙制度共容大中華共同體」

在兩岸兵凶戰危之際，前立法委員丁守中邀集前行政院長毛治國、資深兩岸關係學者魏艾、左正東等11人共同執筆出版《兩岸和平方程式》一書，強調「雙制度共容大中華共同體」構想，以及兩岸和平的重要性。

《兩岸和平方程式：拒絕武統戰爭，再造求同存異的築底工程》新書發表會於20日下午在台北喜來登飯店舉行，出席者有前考試院長關中、前行政院長毛治國、前國安會秘書長蘇起、和碩聯合科技董事長童子賢、前外交部長林永樂、時報出版董事長趙政岷等人。

《兩岸和平方程式》一書作者有毛治國、王冠雄、左正東、何思慎、高長、陳蔚芳、陳陸輝、盧信吉、魏艾、蘇筑瑄、丁守中等人，並有前行政院長陳冲以及出身產業界的童子賢撰寫推薦序。

策畫此書的財團法人兩岸發展研究基金會董事長丁守中指出，在美國正式面對G2國際格局，不與中國衝突大戰略轉變下，當今我方執政者還在空談過時的結合民主陣營對抗威權體制，把台灣推到國際反中最前線，加深台海戰爭危機。他強調，保證台灣安全的絕對不是台獨反中、拼命買軍火，而是認同兩岸同屬中華民族，加強同胞民族感情。既然憲法主張國家終極統一，我們不要武統，當然需要兩岸和平協商。現在政府只全面軍武備戰不協商，「我們就發起民間籌組『中華民族兩岸和平協商大同盟』，透過二軌民間及學界先行探討可能的整合方案」。

他指出，兩岸本是同胞，更應該以命運共同體的精神推動兩岸關係的整合。書中也建議，在兩岸現階段制度差異下，應該推動「雙制度共榮大中華共同體」統一新模式來取代「一國兩制」。此時，兩岸最不需要代理人戰爭，最需要的是「和平親善代理人」。

童子賢說，兩岸本就是血脈同源、歷史共享，目前雖處在社會制度、憲法制度都不一樣的分治狀態下，但應該追求用和平方式消弭差異，而不追求用武力方式。他認為，不要用武統的思維、也不要因拒絕溝通，導致最後形成悲劇與戰爭。他說二戰死傷8,000萬人，「這些人為了口號、奇怪主張殺來殺去，這是人類文明應該追求的嗎？非常明顯不是」。地球還有很多麻煩，像是詐騙、AI、毒品等，都應該兩岸合作甚至跨國合作解決。

他以孟子「爭城以戰，殺人盈城」、「爭地以戰，殺人盈野」來感嘆八二三炮戰，同時也強調追求和平、發展經濟應成為兩岸共識，應拿出足夠氣魄跟胸襟，把（兩岸）存在的制度差異用漸進式、緩和、兩邊都可接受的方式找到最大公約數，而非在被挑撥、被犧牲情況下誘發不必要戰爭。

毛治國則提到，兩岸剪不斷理還亂的關係裡面，從工程師角度，有兩個工程要做，一是「封頂」，一是「築底」。從剪不斷角度來思考，兩岸在血緣文化經濟地緣上無法切割，可針對這部分，重建一個鞏固的築底工程，夯實兩岸不會分離的共識，然後進一步談「我不獨，所以你也不要武」，只要兩岸把築底工程做到位，對岸放心我們不會跑掉，我們也不必繼續承受武統威脅，在這基礎上，大家心平氣和，憑藉雙贏互利、互相尊重立場，將來應該怎麼封頂，其實有很多選項，也不必馬上跳進去邦聯、聯邦等，「可能應想些新的有創意方式，最後完成封頂」。

林永樂從外交的角度來談馬政府時期的兩岸和平帶來的外交紅利，包含參加在聯合國架構下的世界衛生大會、國際民航組織大會、聯合國氣候變化綱要公約相關會議，邦交國也非常穩定，跟美日大國都有密切來往，在區域經濟整合方面也跟新加坡、紐西蘭簽自由貿易協定，跟日本簽署台日漁業協定、菲律賓簽署執法合作協定，獲得的免簽超過160國等。他強調，這些成就的真正關鍵還是兩岸和平。「兩岸關係能和平發展才是未來中華民國前途最主要的關鍵，我們對外關係要走出現在低迷氣氛，需要兩岸關係往協商對話逐步進行」。