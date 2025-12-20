陸海警闖金門禁止水域 國台辦：都是中國一部分

海巡署昨稱大陸海警航入我國金門禁止水域，我巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使大陸海警船轉向航出。大陸國台辦發言人陳斌華今天對此強調，「台、澎、金、馬都是中國的一部分」，要求台灣正視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，停止無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁船民，否則必須承擔一切後果。

陳斌華晚間透過發言人答記者問，就大陸海警船再次進入金門禁止水域執法巡查作出回應。

他說，「台、澎、金、馬都是中國的一部分」，廈金海域自古以來就是兩岸漁民傳統作業漁場，根本不存在所謂的「禁止、限制水域」一說。

陳斌華認為，大陸海警部門在相關海域展開常態化執法巡查行動，有利於維護海上作業秩序，保障兩岸漁民生命財產安全。

他還說，正告民進黨當局，正視兩岸漁民在傳統漁場共同作業的歷史和客觀事實，停止無端抓扣甚至採取危險粗暴方式對待大陸漁船民。否則，必須承擔一切後果。

據大陸海警局官網十九日午間消息，其海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，十八日，福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。期間，採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。

大陸海警與我方海巡署均公布當時對峙照片，大陸海警公布兩張照，其中一張照片是「喊話警告」。另一張顯示大陸海警持望遠鏡注視一艘懸掛我國旗的海巡艦艇。我海巡署則公布一張巡防艇PP三五七七全程監控大陸海警船一四六○九艦照片。

對於陸方行為，我海巡署十九日通報，大陸海警挑釁行為惡意升級，十八日下午海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區偵獲其海警船編隊，跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域。此舉已嚴重破壞區域和平穩定，海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。