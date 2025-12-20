香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人

香港大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。香港警務處處長周一鳴20日表示，在已發現的一具香港大埔宏福苑火災遇難者遺體中，檢測出夫婦二人的DNA，至此該火災遇難者人數增至161人。

星島日報報導，周一鳴還表示，由於DNA化驗工作仍在進行中，不排除遇難者人數會繼續增加。

周一鳴今指出，8日宏福苑開始拆棚架及圍網，目前在7座受影響的樓宇中，先從其中4座開始，因為需解決安全問題，不能7座同時進行。其中4座會以試行模式進行測試，因為需將相關物件檢取作證物。因此暫時未能具體預計整個過程何時完成。

至於DNA科學鑑證過程仍持續，過往傷亡查詢中心有6個失蹤個案，先前已全部確認，其中5人已確認在火災中喪生，另1人則早在2023年即火災前已去世。因此所有傷亡查詢中心報案的個案已全部解決。

對於災難遇害者辨認組（DVIU）首次處理大型火災，是否有同袍出現心理創傷？周一鳴承認大型的災後應變其實罕有，所以警隊每日均安排心理服務課的臨床心理學家，於現場與人員對話。而他自己和管理層，也有到場向不同同事了解需要。

他指出大部分同事對於自己的工作十分清晰，知道災難遇害者辨認的工作是一個有意義的工作，因為可讓不幸去世的人士與家人團聚，目前暫未有同事需接受心理輔導，不過仍會密切注視有關情況。