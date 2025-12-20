快訊

川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

雙方差140秒短兵相接！張文逃上頂樓 7警緊追在後畫面曝光

台灣修復師為宏福苑大火死者修復遺體 療癒家屬悲傷

中央社／ 台北20日電

香港宏福苑大火目前已造成161人罹難，部分遺體被燒至面目全非。香港殯儀業界邀請台灣遺體修復師赴港，為家屬免費提供遺體修復服務。台灣遺體修復師郭璋成說，「像這種悲傷一定要做完整遺體，家屬再跟他講講話，做最後的告別」。

綜合香港明報及NOW新聞台今天報導，大埔宏福苑火災後，香港殯儀業界協調台灣遺體修復團隊共7人，為火災中約10名死者修復遺體。

台灣遺體修復師會參考家屬提供的死者者相片，將遺體各部分，如骨頭、肌肉及脂肪層，以至皮膚逐層修復。

團隊之一的台灣遺體修復師郭璋成說，災後遺體的血管可能因環境氣壓改變而破裂、器官出現變形，以至遺體被燒焦等，修復工作變複雜，但仍能做到。部分遺體因高溫碳化，需用人造頭骨重塑，並將死者骨灰放回遺體內。團隊會從家屬口中了解死者特徵，例如膚色，從而還原遺體。

曾參與2014年台灣澎湖空難遺體修復的郭璋成表示，對宏福苑火災感傷痛，因此應邀協助修復遺體。

郭璋成說，不少家屬因死者遺體受損較嚴重，否定事主死亡，修復遺體可療癒悲傷，「像這種悲傷一定要做完整遺體，家屬再跟他講講話，做最後的告別」。

報導表示，香港的殯儀館過去一個月舉辦不同公眾悼念活動，希望讓公眾好好釋懷，透過提供遺體修復服務，讓家屬好好告別死者。九龍殯儀館館長江龍章表示，透過殯儀儀式讓人有機會沉澱，宣洩情緒。

遺體 香港 宏福苑 殯儀館

延伸閱讀

香港宏福苑大火殉職消防員今出殯 同袍含淚道別「你已經下班了…」

中駐港公署：西方挺黎智英聲明「不過是一張廢紙」

宏福苑大火吞160命 殉職消防員設靈 女友花圈：不思量自難忘

宏福苑5級火…立案法團新舊主席涉貪被捕 廉署累計拘14人

相關新聞

大陸三部門聯合發布規定 2026年2月起施行「不得拒收現金」

面對大陸老年人因不會使用智慧手機，或是外國人不會使用「掃碼支付」，遭到商家拒收現金的現象，中國人民銀行（大陸央行）會同國...

男過剩不惜命？ 美國防企業：中打仗不會大規模用無人機

中國大陸媒體報導，因向台灣出售武器的美國國防新創公司Anduril創辦人拉奇（Palmer Luckey）近日接受美媒訪...

香港大埔宏福苑火災遇難者 人數增至161人

香港大埔宏福苑五級大火，釀成逾百人死亡慘劇。香港警務處處長周一鳴20日表示，在已發現的一具香港大埔宏福苑火災遇難者遺體中...

普亭：俄羅斯將與中國在近期及更長遠前景中繼續發展關係

據俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭在「直接連線暨大型記者會」的「年度盤點」節目中表示，俄中關係是世界穩定的重要因素。他希...

從金牌局長到死緩 苟仲文揭開中國體壇黑暗一頁？

12月8日大陸官方通報，國家體育總局前局長苟仲文涉嫌受賄被判處死緩（死刑緩期執行）。這位「外行空降管理體育」，但曾因辦好北京冬奧、在東京奧運上拿到金牌史上第二好成績、官路亨通的「金牌局長」，為何有了大起大落的官場仕途，成為大陸體育系統反腐以來落馬的最高級別官員？

日官員稱日應有核武 陸指日加速「再軍事化」

日本內閣官房長官木原稔在十九日記者會中，對負責安保政策的首相官邸幹部私下對媒體指稱日本應擁有核武，表示不對個別報導置評，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。