台灣修復師為宏福苑大火死者修復遺體 療癒家屬悲傷

香港宏福苑大火目前已造成161人罹難，部分遺體被燒至面目全非。香港殯儀業界邀請台灣遺體修復師赴港，為家屬免費提供遺體修復服務。台灣遺體修復師郭璋成說，「像這種悲傷一定要做完整遺體，家屬再跟他講講話，做最後的告別」。

綜合香港明報及NOW新聞台今天報導，大埔宏福苑火災後，香港殯儀業界協調台灣遺體修復團隊共7人，為火災中約10名死者修復遺體。

台灣遺體修復師會參考家屬提供的死者者相片，將遺體各部分，如骨頭、肌肉及脂肪層，以至皮膚逐層修復。

團隊之一的台灣遺體修復師郭璋成說，災後遺體的血管可能因環境氣壓改變而破裂、器官出現變形，以至遺體被燒焦等，修復工作變複雜，但仍能做到。部分遺體因高溫碳化，需用人造頭骨重塑，並將死者骨灰放回遺體內。團隊會從家屬口中了解死者特徵，例如膚色，從而還原遺體。

曾參與2014年台灣澎湖空難遺體修復的郭璋成表示，對宏福苑火災感傷痛，因此應邀協助修復遺體。

郭璋成說，不少家屬因死者遺體受損較嚴重，否定事主死亡，修復遺體可療癒悲傷，「像這種悲傷一定要做完整遺體，家屬再跟他講講話，做最後的告別」。

報導表示，香港的殯儀館過去一個月舉辦不同公眾悼念活動，希望讓公眾好好釋懷，透過提供遺體修復服務，讓家屬好好告別死者。九龍殯儀館館長江龍章表示，透過殯儀儀式讓人有機會沉澱，宣洩情緒。