普亭：俄羅斯將與中國在近期及更長遠前景中繼續發展關係

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
俄羅斯總統普亭在年度盤點節目中表示，俄中關係是世界穩定的重要因素。圖／俄羅斯衛星通訊社
俄羅斯衛星通訊社，俄羅斯總統普亭在「直接連線暨大型記者會」的「年度盤點」節目中表示，俄中關係是世界穩定的重要因素。他希望，在此情況下，俄方將與我們的中國朋友在近期和更長遠的前景中繼續發展關係。

普亭強調，他認為大陸國家主席習近平是可靠的朋友和夥伴。兩國關係正穩步發展，最重要的是正在各個方向落實合作。他指出，在歐洲各國中，俄羅斯與中國合作的程度位居首位。雙方在高科技、軍事等多個領域合作。

他表示，俄羅斯和中國在軍事領域合作，定期舉行軍事演習。他說，我們在軍事領域開展合作，定期舉行聯合演習，包括戰略航空巡邏、海上演習和地面部隊演習。在回答新華社記者提問時，他也表示，俄中兩國外交部保持密切接觸，並在國際議程的關鍵議題上協調立場。

普亭表示，俄羅斯是中國在歐洲最大的貿易夥伴，貿易額達2400億至2500億美元，他說：「我們已經引用過這些數據。中俄兩國的統計數據略有差異，但約達2400億至2500億美元是確定無疑的。這的確低於歐盟各國的總和，但從國家層面的合作來看，俄羅斯在歐洲各國中位居首位。」

