聽新聞
0:00 / 0:00

日官員稱日應有核武 陸指日加速「再軍事化」

聯合報／ 記者雷光涵陳政錄／連線報導

日本內閣官房長官木原稔在十九日記者會中，對負責安保政策的首相官邸幹部私下對媒體指稱日本應擁有核武，表示不對個別報導置評，日本政府立場仍堅持「不擁有、不製造、不引進」的「非核三原則」，也避談此人去留。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天對此回應稱，這反映出日本加速「再軍事化」的野心膨脹。

木原在上述記者會中，強調日本政府堅持非核三原則的政策方向；為了實現無核武世界，將持續推動務實且具實踐性的做法。

對上述幹部十八日與媒體以非官方說法為前提交換意見時說出「日本也應擁有核武」，在野的日本公明黨代表（黨魁）齊藤鐵夫十九日上午在國會對媒體指出，值此日本「被爆」八十周年之際，首相官邸幹部如此言論令人驚訝又憤怒，這是能予以撤職的重大發言。

日本前防衛大臣中谷元也說，應避免輕率發表個人意見；必須有適當措施讓此人負起責任。日相高市早苗就任前，曾主張檢討非核三原則中的不引進。之後她在國會被問到「國家安保戰略」等日本「安保三文件」的修訂，是否沿用「堅持非核三原則」的措辭時答道，「現在不是我該說明的階段」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天批評說，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。

日本 核武 中國

延伸閱讀

日官邸幹部說「日本該擁核武」 官房長官不評個人發言、避談懲處

日本央行升息至0.75% 通膨與日圓走貶成關鍵

日圓甜甜價告終？五萬新台幣換匯 得少買一張東京迪士尼門票

中日交惡 官媒推紀錄片聚焦二戰日本遺孤群體

相關新聞

美對台3500億元軍售 陸國防部：美方一再食言背信必將引火焚身

美國政府日前批准一項對台111億美元的軍售，大陸國台辦、外交部、國防部接連表態反對，最新消息是大陸國防部警告，美方一再食...

日官員稱日應有核武 陸指日加速「再軍事化」

日本內閣官房長官木原稔在十九日記者會中，對負責安保政策的首相官邸幹部私下對媒體指稱日本應擁有核武，表示不對個別報導置評，...

「幼有所育」 陸將訂托育新規範

為明年初「兩會」做立法前置準備，大陸全國人大常委會將於下周在北京召開會議，審議對外貿易法修訂草案、托育服務法草案等議案。...

隔20天 陸船再入金門禁限制水域

大陸海警局十八日於金門附近海域開展常態化執法巡查，並於昨發布消息，稱加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。我海巡署昨也...

美國防授權法案含10億美元對台軍援 陸國台辦：強烈不滿

美國總統川普當地時間18日簽署新版「國防授權法案」，包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Coop...

美法案要求「公布中共高層財富」 陸揚言若干涉內政將採取措施

針對美國新版「國防授權法案」出現多項抵制中國威脅、強化台灣防衛內容，還要求國家情報總監公布中共高層財富狀況，中國外交部今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。