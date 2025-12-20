日官員稱日應有核武 陸指日加速「再軍事化」

日本內閣官房長官木原稔在十九日記者會中，對負責安保政策的首相官邸幹部私下對媒體指稱日本應擁有核武，表示不對個別報導置評，日本政府立場仍堅持「不擁有、不製造、不引進」的「非核三原則」，也避談此人去留。大陸外交部發言人郭嘉昆昨天對此回應稱，這反映出日本加速「再軍事化」的野心膨脹。

木原在上述記者會中，強調日本政府堅持非核三原則的政策方向；為了實現無核武世界，將持續推動務實且具實踐性的做法。

對上述幹部十八日與媒體以非官方說法為前提交換意見時說出「日本也應擁有核武」，在野的日本公明黨代表（黨魁）齊藤鐵夫十九日上午在國會對媒體指出，值此日本「被爆」八十周年之際，首相官邸幹部如此言論令人驚訝又憤怒，這是能予以撤職的重大發言。

日本前防衛大臣中谷元也說，應避免輕率發表個人意見；必須有適當措施讓此人負起責任。日相高市早苗就任前，曾主張檢討非核三原則中的不引進。之後她在國會被問到「國家安保戰略」等日本「安保三文件」的修訂，是否沿用「堅持非核三原則」的措辭時答道，「現在不是我該說明的階段」。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨天批評說，一段時間以來，日方在軍事安全問題上錯誤言行不斷。現在日方一些勢力又放風要擁有核武器，反映出日本右翼保守勢力復活軍國主義、擺脫國際秩序約束、加速「再軍事化」的野心膨脹。