聽新聞
0:00 / 0:00

「幼有所育」 陸將訂托育新規範

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

為明年初「兩會」做立法前置準備，大陸全國人大常委會將於下周在北京召開會議，審議對外貿易法修訂草案、托育服務法草案等議案。其中，托育服務法草案旨在達到「幼有所育」，解決大陸托育服務發展不平衡矛盾，讓民眾養兒育兒更有保障，在近年人口負成長之際，被視為保障和改善民生的重要措施。

新華社報導，大陸十四屆全國人大常委會第十九次會議於二十二日至二十七日舉行，將審議多項法律草案。其中，在二○二二年起，大陸人口出現六十一年來首次負成長，並已進入高齡社會下，大陸近年除了放寬生育政策，也將目光看向托育領域。

以本次審議的托育服務法為例，是於二○二四年底確定立法框架，並於今年「兩會」召開前列入人大立法規畫。據新華社旗下半月談引述大陸國家衛健委數據顯示，多地調查中，有超過三成的大陸三歲以下嬰幼兒家庭有托育需求，但實際入托率僅百分之七點八，顯示有大部分需求未獲滿足，但市場卻存在普惠托育執行不彰，部分機構質量不高難獲家長信任，和供需錯配等問題。

托育 兩會 中國人口

延伸閱讀

憲訴法修正立法有瑕疵、違反權力分立 憲法法庭：實質癱瘓大法官職權

北韓、大陸11月貿易額創6年新高 遭制裁物品仍流通

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 大陸：已向印方提出磋商請求

大陸人大常委會 下周將審「托育服務法」草案

相關新聞

美對台3500億元軍售 陸國防部：美方一再食言背信必將引火焚身

美國政府日前批准一項對台111億美元的軍售，大陸國台辦、外交部、國防部接連表態反對，最新消息是大陸國防部警告，美方一再食...

日官員稱日應有核武 陸指日加速「再軍事化」

日本內閣官房長官木原稔在十九日記者會中，對負責安保政策的首相官邸幹部私下對媒體指稱日本應擁有核武，表示不對個別報導置評，...

「幼有所育」 陸將訂托育新規範

為明年初「兩會」做立法前置準備，大陸全國人大常委會將於下周在北京召開會議，審議對外貿易法修訂草案、托育服務法草案等議案。...

隔20天 陸船再入金門禁限制水域

大陸海警局十八日於金門附近海域開展常態化執法巡查，並於昨發布消息，稱加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。我海巡署昨也...

美國防授權法案含10億美元對台軍援 陸國台辦：強烈不滿

美國總統川普當地時間18日簽署新版「國防授權法案」，包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Coop...

美法案要求「公布中共高層財富」 陸揚言若干涉內政將採取措施

針對美國新版「國防授權法案」出現多項抵制中國威脅、強化台灣防衛內容，還要求國家情報總監公布中共高層財富狀況，中國外交部今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。