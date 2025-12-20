隔20天 陸船再入金門禁限制水域

大陸海警局十八日於金門附近海域開展常態化執法巡查，並於昨發布消息，稱加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。我海巡署昨也發布新聞稿稱，我巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使大陸海警船轉向航出。

大陸海警與我方海巡署均公布當時對峙照片，大陸海警公布兩張照，其中一張照片是「喊話警告」。另一張顯示大陸海警持望遠鏡注視一艘懸掛我國旗的海巡艦艇。我海巡署則公布一張巡防艇PP三五七七全程監控大陸海警船一四六○九艦照片。

經查，我巡防艇PP三五七七排水量雖僅卅五噸，但具高速機動，航速達四十五節（約八十公里）；陸海警船一四六○九艦噸位一千噸，但速度較慢。

大陸海警局官網十九日午間消息，其海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，十八日，福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。其間，採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。

朱安慶強調，今年以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障金門附近海域正常航行和作業秩序。

我海巡署十九日通報，大陸海警挑釁行為惡意升級，十八日下午海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區偵獲其海警船編隊，跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域。此舉已嚴重破壞區域和平穩定，海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。

海巡署表示，十八日下午二時五十二分，大陸四艘海警船，採一路縱隊方式由翟山南方航入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，惟其海警持續航入禁止水域，巡防艇即採取「船艏壓迫」模式對應，近迫其船艏，拒止其繼續深入我國水域，同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離。在海巡強力拒止下，四艘海警船於下午四時十七分轉向航出金門限制水域。

大陸海警局官網約莫每個月都會在月底於官網宣布在金門附近海域執法巡查，但此次距上次十一月廿八日的常態執法巡查間隔僅廿天。