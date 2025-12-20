聽新聞
0:00 / 0:00

隔20天 陸船再入金門禁限制水域

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導
四艘大陸海警船十八日下午跨越金門限制水域線，我海巡巡防艇PP三五七七（前方）全程監控，後為大陸海警船一四六○九艦。圖／海巡署金馬澎分署提供
四艘大陸海警船十八日下午跨越金門限制水域線，我海巡巡防艇PP三五七七（前方）全程監控，後為大陸海警船一四六○九艦。圖／海巡署金馬澎分署提供

大陸海警局十八日於金門附近海域開展常態化執法巡查，並於昨發布消息，稱加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。我海巡署昨也發布新聞稿稱，我巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使大陸海警船轉向航出。

大陸海警與我方海巡署均公布當時對峙照片，大陸海警公布兩張照，其中一張照片是「喊話警告」。另一張顯示大陸海警持望遠鏡注視一艘懸掛我國旗的海巡艦艇。我海巡署則公布一張巡防艇PP三五七七全程監控大陸海警船一四六○九艦照片。

經查，我巡防艇PP三五七七排水量雖僅卅五噸，但具高速機動，航速達四十五節（約八十公里）；陸海警船一四六○九艦噸位一千噸，但速度較慢。

大陸海警局官網十九日午間消息，其海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，十八日，福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。其間，採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。

朱安慶強調，今年以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障金門附近海域正常航行和作業秩序。

我海巡署十九日通報，大陸海警挑釁行為惡意升級，十八日下午海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區偵獲其海警船編隊，跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域。此舉已嚴重破壞區域和平穩定，海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。

海巡署表示，十八日下午二時五十二分，大陸四艘海警船，採一路縱隊方式由翟山南方航入金門限制水域，海巡署立即以預置巡防艇趨前應對，惟其海警持續航入禁止水域，巡防艇即採取「船艏壓迫」模式對應，近迫其船艏，拒止其繼續深入我國水域，同時透過中、英文無線電廣播，強勢驅離。在海巡強力拒止下，四艘海警船於下午四時十七分轉向航出金門限制水域。

大陸海警局官網約莫每個月都會在月底於官網宣布在金門附近海域執法巡查，但此次距上次十一月廿八日的常態執法巡查間隔僅廿天。

中國海警船 金門 海巡

延伸閱讀

證實在WTO起訴印度資通訊關稅措施 大陸：已向印方提出磋商請求

相隔不到20天！陸再宣布：福建海警昨於金門海域執法巡查

大陸人大常委會 下周將審「托育服務法」草案

4艘大陸海警船闖金門海域挑釁 海巡署「船艏壓迫」造浪逼撤離

相關新聞

美對台3500億元軍售 陸國防部：美方一再食言背信必將引火焚身

美國政府日前批准一項對台111億美元的軍售，大陸國台辦、外交部、國防部接連表態反對，最新消息是大陸國防部警告，美方一再食...

日官員稱日應有核武 陸指日加速「再軍事化」

日本內閣官房長官木原稔在十九日記者會中，對負責安保政策的首相官邸幹部私下對媒體指稱日本應擁有核武，表示不對個別報導置評，...

「幼有所育」 陸將訂托育新規範

為明年初「兩會」做立法前置準備，大陸全國人大常委會將於下周在北京召開會議，審議對外貿易法修訂草案、托育服務法草案等議案。...

隔20天 陸船再入金門禁限制水域

大陸海警局十八日於金門附近海域開展常態化執法巡查，並於昨發布消息，稱加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。我海巡署昨也...

美國防授權法案含10億美元對台軍援 陸國台辦：強烈不滿

美國總統川普當地時間18日簽署新版「國防授權法案」，包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Coop...

美法案要求「公布中共高層財富」 陸揚言若干涉內政將採取措施

針對美國新版「國防授權法案」出現多項抵制中國威脅、強化台灣防衛內容，還要求國家情報總監公布中共高層財富狀況，中國外交部今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。