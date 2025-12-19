美國防授權法案含10億美元對台軍援 陸國台辦：強烈不滿

快訊

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國務院台辦發言人陳斌華說，美方企圖進一步「武裝台灣」，「干涉中國內政」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此強烈不滿，堅決反對。（記者陳政錄／攝影）
大陸國務院台辦發言人陳斌華說，美方企圖進一步「武裝台灣」，「干涉中國內政」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此強烈不滿，堅決反對。（記者陳政錄／攝影）

美國總統川普當地時間18日簽署新版「國防授權法案」，包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供10億美元資金等。大陸國台辦發言人陳斌華今天回應，美方企圖進一步「武裝台灣」，「干涉中國內政」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

陳斌華晚間透過國台辦發言人答記者問，做出上述表示。他說，美方在「2026財年國防授權法案」中塞入涉台錯誤內容，企圖進一步「武裝台灣」，「干涉中國內政」，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。我們對此強烈不滿，堅決反對。

陳斌華說，我們要求美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不得實施法案涉台條款並消除負面影響，慎之又慎處理台灣問題。

他還稱，「正告民進黨當局，無論如何倚美謀獨，都改變不了台灣是中國一部分的事實，改變不了台獨必然敗亡的下場，更阻擋不了中國必然統一的歷史大勢」。

今天早前，對於美國新版「國防授權法案」內容包括抵制中共威脅，強化台灣安保，還要求國家情報總監公布中共高層財富狀況等，大陸外交部發言人郭嘉昆在記者會上回應說，法案「渲染中國威脅，干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益」，中方對此強烈不滿、堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。

郭嘉昆還說，如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

對於美國總統川普近日批准第二任期內最大筆，總額約111美元的對台軍售，大陸外交部、國台辦、國防部這兩天也密集表態，大陸國防部發言人蔣斌下午警告說，美方一再食言背信，必將引火焚身。

郭嘉昆則是今天；昨天兩次對該筆軍售表態，他今天說，這勢必推高中美衝突對抗的風險，昨天則稱美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」絕對不會得逞；陳斌華也於昨晚要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力。

