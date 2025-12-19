美對台3500億元軍售 陸國防部：美方一再食言背信必將引火焚身

快訊

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸國防部發言人蔣斌19日抨擊美國對台軍售，稱美方一再食言背信，縱容支持台獨，必將引火焚身。圖為蔣斌先前主持記者會。（本報系資料照）
大陸國防部發言人蔣斌19日抨擊美國對台軍售，稱美方一再食言背信，縱容支持台獨，必將引火焚身。圖為蔣斌先前主持記者會。（本報系資料照）

美國政府日前批准一項對台111億美元的軍售，大陸國台辦、外交部、國防部接連表態反對，最新消息是大陸國防部警告，美方一再食言背信，必將引火焚身。

大陸國防部發言人蔣斌19日下午以答記者問形式指出，「美方宣布對中國台灣地區大規模軍售計畫，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞中美戰略互信，向『台獨』分裂勢力發出嚴重錯誤信號」，他稱大陸對此「強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

蔣斌強調，中國實現完全統一，是任何勢力都無法阻擋的歷史大勢。台獨分裂勢力不惜以台灣同胞的安全福祉為代價，用老百姓的血汗錢養肥美國的軍火商，妄圖「以武謀獨」，最終只能是飛蛾撲火、自取滅亡。

他並警告，美方一再食言背信，縱容支持台獨，必將引火焚身。「我們敦促美方切實履行不支持『台獨』承諾，立即停止對台軍售」。他還提到，共軍「將持續加強練兵備戰，採取有力措施捍衛國家主權和領土完整，堅決挫敗『台獨』分裂和外部干涉圖謀」。

國防部 美方 台獨 軍售

