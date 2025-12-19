快訊

美法案要求「公布中共高層財富」 陸揚言若干涉內政將採取措施

中央社／ 台北19日電
中國外交部發言人郭嘉昆。(路透)
針對美國新版「國防授權法案」出現多項抵制中國威脅、強化台灣防衛內容，還要求國家情報總監公布中共高層財富狀況，中國外交部今天說，中方敦促美方不得實施法案涉中消極條款；如果美方一意孤行，將採取堅決有力措施。

新華社報導，中國外交部發言人郭嘉昆19日下午在例行記者會上答問時表示，美國2026財年「國防授權法案」渲染中國威脅，干涉中國內政，損害中國主權、安全、發展利益，中方對此強烈不滿、堅決反對，已多次向美方提出嚴正交涉。

他說，中方敦促美方客觀理性看待中國發展和中美關係，與中方相向而行，共同落實好中美元首釜山會晤達成的重要共識，「不得實施上述法案涉華消極條款，並消除負面影響。」

郭嘉昆揚言，如美方一意孤行，中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權、安全、發展利益。

美國總統川普（Donald Trump）18日簽署參、眾兩院通過的「國防授權法案」（National DefenseAuthorization Act，NDAA）。

新版法案要求美國國家情報總監應在網站公布，並向國會相關委員會提交中國共產黨領導層財富狀況的報告，內容應包括個人財富、金融資產及商業利益的評估。對象涵蓋中共總書記、中共中央政治局常務委員會成員與中央政治局委員。

「國防授權法案」重點還包括抵制中國威脅、確保印太任務成功及支持印太盟友與夥伴等。有關強化台灣防衛的部分，包括為「台灣安全合作倡議」（Taiwan Security Cooperation Initiative）提供10億美元的全額資金；授權美國部隊持續訓練台灣和其他夥伴國家，以抵抗中國侵擾及惡意影響力行動；要求五角大廈設法和台灣建立聯合計畫，部署無人系統及反無人系統。

法案也要求制定增加美台海巡整合訓練機會的計畫。計畫內容應涵蓋2026至2030財政年度的預估成本，包括派遣美國海岸防衛隊行動訓練團隊赴台，以提升台灣海事安全、執法及嚇阻能力的相關費用。

此外，「國防授權法案」還夾帶「不歧視台灣法案」（Taiwan Non-Discrimination Act），支持台灣加入國際貨幣基金（IMF）。

相關新聞

再度批美軍售台灣 北京警告：勢必推高中美衝突對抗的風險

美國政府日前批准一項對台111億美元的軍售，遭到大陸方面激烈反對，大陸外交部19日稱，已第一時間向美方提出嚴正抗議，並再...

澳門移交大陸26年 陸委會：秉持務實原則維繫台澳有序互動

澳門1999年12月20日移交給大陸，如今已經26年，陸委會今（19）日發布情勢報告指出，未來將續秉務實原則，維繫台澳有...

美法案要求「公布中共高層財富」 陸揚言若干涉內政將採取措施

針對美國新版「國防授權法案」出現多項抵制中國威脅、強化台灣防衛內容，還要求國家情報總監公布中共高層財富狀況，中國外交部今...

美對台3500億元軍售 陸國防部：美方一再食言背信必將引火焚身

美國政府日前批准一項對台111億美元的軍售，大陸國台辦、外交部、國防部接連表態反對，最新消息是大陸國防部警告，美方一再食...

相隔不到20天！陸再宣布：福建海警昨於金門海域執法巡查

大陸海警局19日再度宣布，18日於金門附近海域開展常態化執法巡查，距離上一次宣布相關行動僅僅過去20天。

指哪打哪／解放軍創遠程激光排彈 誤差1公分 最遠3公里

中國解放軍空軍近日公開一項具突破性的排彈技術。空軍某部文職工程師任利兵率領科研團隊，歷時6年成功研發「遠程激光（雷射）排...

