再度批美軍售台灣 北京警告：勢必推高中美衝突對抗的風險

美國政府日前批准一項對台111億美元(約新台幣3500億元)的軍售，遭到大陸方面激烈反對，大陸外交部19日稱，已第一時間向美方提出嚴正抗議，並再度警告稱，「中國核心利益不容損害，台灣問題不容干涉，中國底線不容觸碰」，更罕見提出這「勢必推高中美衝突對抗的風險」。

大陸外交部發言人郭嘉昆今（19）日下午在記者會上指出，昨天已就這個問題闡明嚴正立場，「美國大規模對台軍售，粗暴干涉中國內政，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力和外界發出嚴重錯誤信號」，他說大陸「強烈不滿，堅決反對，已第一時間向美方提出嚴正抗議」。

郭強調，「中國核心利益不容損害，台灣問題不容干涉，中國底線不容觸碰」，他並稱，「台獨與台海和平水火不容，任何武裝台灣的行徑都將面臨嚴重後果」。台海和平穩定的真正威脅，是「賴清德當局台獨分裂活動」和「外部勢力介入」，所謂「助台應對威脅」，只會助長「台獨囂張氣焰」，讓台灣老百姓坐在火藥桶上，把台海推向危險境地，「也勢必推高中美衝突對抗的風險」，任何人、任何勢力都不要低估中國政府和人民捍衛國家主權和領土完整的堅強意志和強大能力。

他指出，無論向台灣出售多少先進武器，都阻擋不了中國終將統一，也必將統一的歷史大勢。大陸將採取「一切必要措施」，維護國家主權和領土完整。大陸敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作嚴肅承諾，停止武裝台灣的危險舉動，停止破壞台海和平穩定，停止向台獨分裂勢力發出錯誤信號。

此前，對於這次軍售，大陸國台辦發言人陳斌華18日晚間回應說，要求美方立即停止「武裝台灣」，停止縱容支持「台獨」分裂勢力，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，落實美國領導人所作承諾，慎之又慎處理台灣問題。郭嘉昆當日則表示堅決反對、強烈譴責，並指美方「以武助獨」只會引火燒身，「以台制華」絕對不會得逞。

大陸駐美使館發言人劉鵬宇18日晚間在「X」貼出一張描繪山姆大叔把火藥當作「給朋友的禮物」推向台灣本島的漫畫（環球時報製作），他並以英文寫道「島上台獨分裂勢力企圖透過擴充軍備、揮霍納稅人的錢購買武器來推進其台獨議程並抵制統一，甚至不惜將台灣變成火藥桶，這些舉動不僅無法扭轉台獨注定失敗的命運，只會加速將台灣海峽推向軍事衝突的邊緣」。