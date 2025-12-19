澳門移交大陸26年 陸委會：秉持務實原則維繫台澳有序互動

澳門1999年12月20日移交給大陸，如今已經26年，陸委會今（19）日發布情勢報告指出，未來將續秉務實原則，維繫台澳有序互動，以及駐澳門機構運作與為民服務功能。

陸委會發布的「澳門移交26週年情勢觀察研析報告」，指出澳門整體政治發展續高舉「國家安全」、「愛國者治澳」原則，首次動用「澳門國家安全法」拘捕澳門民主派前立法會議員，第八屆立法會選舉更以國安為由，取消現任議員等12人之參選資格，引發國際關切。

上述報告係年度報告，今年觀察時間為2024年12月至2025年12月中旬，全文共14頁。陸委會表示，澳門經濟呈現回溫，惟相關報告及評估均指，因專業人才短缺致其經濟多元發展面臨挑戰。在言論表達的部分，陸委會則提到澳門獨立媒體「論盡媒體」今年以來屢遭打壓，未來澳門社會多元意見恐難再有表達空間。

陸委會指出，中共治澳高舉愛國主義，港澳辦主任夏寶龍赴澳考察，相關發言延續「愛國原則」，並點名港澳工商界應以國家利益為重；中共「關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議」首提「愛國者治澳」。另北京對澳門國安委的人事任命已全部到位，澳門會否再次動用國安法，值予關注。陸委會也質疑澳門官方的「法治澳門」立場，強調在「行政主導」之下，法律能否確實保障人民基本權利仍有待觀察。

對於台澳關係，陸委會提到，過去一年，台澳人員往來持續維持穩定。2025年前三季，國人赴澳門約72.7萬人次，較去年同期增加16.5％，我為澳門第三大客源；來台之澳門旅客逾7.5萬人次；另114學年度透過海外聯合招生委員會招生管道獲錄取之澳門學生共計374人；前三季受聘於澳門各公司之台籍員工數約584人。

今年2月13日，台中市新光三越發生氣爆事故，7名澳門居民遭逢不幸。澳府派「旅遊危機協助小組」隨澳門紅十字會來台協處。陸委會人員則第一時間前往探視，隨後派員長駐台中，每日關懷，直至渠等返回澳門。同時，過去1年來，我方在台辦理球類交流賽、金門體驗營、就創業座談、居留定居及評點制說明會等活動；在澳門舉辦赴台升學諮詢輔導、書畫、南台灣采風作品等藝文活動，同時強化台鄉商聯繫服務，並積極協處旅澳旅客急難救助等，持續推進台澳健康交流與友善往來。未來將續秉務實原則，維繫台澳有序互動，以及駐澳門機構運作與為民服務功能。

此外陸委會指，因應情勢變化，「行政院及所屬各機關（構）人員赴香港或澳門注意事項」於2025年9月10日修正生效。我政府相關機關將續依「賴十七條」指示，完善台澳交流的風險管控機制，守護台灣的民主自由與繁榮安全。

去年在澳門移交25週年情勢觀察研析報告中，陸委會指出，疫後台澳人員往來呈回溫趨勢，顯示我澳門辦事處服務雙方民眾仍具相當的重要性。惟澳府對我澳門辦事處新任人員設置「一中承諾書」障礙，致派駐人員無法正常輪替，政府仍會勉力維持為民服務及業務運作。我方將續以人民福祉為念，一秉務實及互惠原則，推動雙邊健康有序交流，致力維持駐館為民服務功能。