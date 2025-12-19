相隔不到20天！陸再宣布：福建海警昨於金門海域執法巡查

大陸海警局19日再度宣布，18日於金門附近海域開展常態化執法巡查，距離上一次宣布相關行動僅僅過去20天。

據大陸海警局官網19日午間消息，其海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，12月18日，福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查。其間，採取編隊航行、識別查證、喊話警告等措施，加強重點海域管控，「圓滿順利完成任務」。

朱安慶強調，今年以來，福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護兩岸漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障金門附近海域正常航行和作業秩序。

此前，朱安慶11月28日曾表示當天福建海警位於金門附近海域依法開展常態執法巡查，這是9月底以來首次披露。當時他說，11月以來福建海警組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，「切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序」。

除了今年10月以外，大陸海警局官網約莫每個月都會在月底於官網宣布在金門附近海域執法巡查，但此次間隔僅20天，相當少見。

值得一提的是，11月底陸方並未公布畫面，今日卻有公布18日的畫面，當中有一張照片是「喊話警告」，但並未明確提及對「誰」警告、警告了「什麼內容」。另有一張照片，明確顯示有一艘懸掛青天白日滿地紅旗幟的海巡艦艇，被大陸海警船艦監視。

海巡署19日指出，大陸海警挑釁行為惡意升級，昨日下午海巡署金馬澎分署所轄第十二巡防區偵獲其海警船編隊，跨越金門限制水域線，航入我國金門禁止水域。此舉已嚴重破壞區域和平穩定，海巡署巡防艇全程以近迫、造浪等方式，迫使海警船轉向航出。