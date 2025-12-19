快訊

韓外長趙顯向韓總統李在明工作彙報：推進李在明於明年初訪問中國

聯合報／ 記者黃國樑/即時報導
南韓外交部長官趙顯19日表示，外交部將推進總統李在明明年初訪華事宜。 韓聯社
據韓聯社，南韓外交部長官趙顯19日表示，韓國外交部將推進韓國總統李在明明年初訪華事宜，並適時安排舉行韓美領導人會談。

趙顯當天在首爾外交部大樓向李在明進行工作彙報。他說，外交部將推進李在明明年初訪華相關事宜，同時持續開展韓日「穿梭外交」。外交部將繼續深化韓美日合作，促進韓中日合作，並與俄羅斯保持溝通。

韓美關係方面，趙顯說，外交部明年將適時促成韓美元首會談，檢查雙方達成的協議落實情況和成果，爭取在核潛艇、核能、造船合作方面取得實質性進展。

另據大陸外交部昨深夜消息，12月18日，大陸外交部副部長馬朝旭在北京同韓國外交部第一次官樸潤柱共同舉行第十一次中韓外交部門高階戰略對話。雙方並就共同關心的國際地區問題交換了意見。

馬朝旭表示，中韓互為重要近鄰及合作夥伴。在兩國元首戰略引領下，中韓關係呈現積極向好發展動能。中方願同韓方一道，落實兩國元首重要共識，密切溝通對話，深化務實合作，維持多邊協調，推動中韓戰略夥伴關係沿著正確軌道向前發展。

樸潤柱表示，韓方願與中方一道，增進互信，加強各領域交流合作，推動兩國關係向好發展。

12月18日，大陸外交部副部長馬朝旭在北京同韓國外交部第一次官樸潤柱共同舉行第十一次中韓外交部門高階戰略對話。 大陸外交部網站
外交部 韓美

