與劉兆玄會晤 福建省委書記：高質量推進兩岸融合發展示範區建設

今年兩岸企業家峰會甫於南京落幕，而峰會台灣方面理事長、前行政院長劉兆玄一行轉往大陸福州，中共福建省委書周祖翼與其會見時強調，福建持續深化閩台交流合作，打造台胞台企登陸的第一家園，高質量推進兩岸融合發展示範區建設。希望峰會充分發揮優勢和影響力，進一步促成更多閩台產業合作。

據福建日報，福建省委書記、省人大常委會主任周祖翼18日在福州會見兩岸企業家峰會台灣方面理事長劉兆玄一行。福建省長趙龍也有出席。

周祖翼對峰會台灣方面長期以來給予福建發展的大力支持表示感謝。周祖翼說，「兩岸一家親、閩台親上親，近年來閩台經貿交往緊密、融合發展越走越實」。他稱，福建牢記囑託，全面貫徹落實中共二十屆四中全會和中央經濟工作會議精神，深入學習貫徹中共總書記習近平在福建考察時的重要講話精神，「堅持以通促融、以惠促融、以情促融，持續深化閩台交流合作，打造台胞台企登陸的第一家園，高質量推進兩岸融合發展示範區建設」。

他指出，「希望峰會充分發揮優勢和影響力，進一步促成更多閩台產業合作、人文交流，為促進兩岸同胞攜手共贏作出新貢獻」。

此外，消息提到，劉兆玄感謝中共福建省委、省政府長期以來給予兩岸企業家峰會的關心支持。他表示，峰會將積極為兩岸經貿合作搭建平台，促進閩台優勢產業融合發展，取得更多豐碩成果。

日前，劉兆玄在南京預告，近日將與福建省和寧德時代公司，就兩岸電池儲能技術與電池回收處理等領域的合作交換意見，並研究在福建設立「零碳園區」，盼能帶動兩岸綠色轉型合作。