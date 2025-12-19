總統約見吳豊山 告知換將蘇嘉全

海基會董事長吳豊山昨宣布請辭，據了解，賴清德總統上周五主動約見吳豊山，告知其海基會人事將有新的布局，可能人選將是立法院前院長蘇嘉全，並請教吳豊山意見，也感謝吳任內對兩岸交流的努力。蘇嘉全過去較無涉獵兩岸事務，但政府高層表示，蘇嘉全擔任過國會議長，有豐富的產官學界人脈，也熟稔台商事務，是合適的人選。

據了解，當初賴總統請吳豊山擔任海基會董事長，目的是希望路線相對溫和的吳豊山，能進一步促進兩岸交流與互動。熟悉兩岸事務的政府高層表示，中國國家主席習近平將「九二共識」定義為一中原則，等同是消滅中華民國的方案；若我方接受九二共識，就沒有中華民國生存的空間，破壞兩岸和平現狀的元凶是中國；吳豊山任內，很努力想突破兩岸僵局，但因為中國設下對話政治前提，導致雙方難以融冰。

蘇嘉全過去沒有處理兩岸相關事務的經歷，這樣的人事布局成效恐讓外界打上問號。政府高層說，過去包括張小月、鄭文燦等海基會董事長也都不是專研兩岸事務出身，但他們也都為兩岸交流互動做出很大貢獻。

黨內人士表示，這是蘇嘉全在民進黨執政時期第二度問鼎海基會董事長，若順利出任，泛英系的蘇嘉全如何與賴系色彩鮮明的秘書長羅文嘉相處，動見觀瞻。因為在羅文嘉接任海基會副董事長兼秘書長後，幾位海基會內的英系人馬相繼去職，甚至有人是「因案走人」，牽扯出英系與賴系間的角力，如今若蘇嘉全要接掌海基會，能掌握多少主導權是觀察指標。

謝長廷曾掌舵黨內重要派系謝系，但自他二○一六年外派日本後，謝系就已轉型。謝長廷上月獲得日本德仁天皇親頒「旭日大綬章」，顯示其八年駐日有成，謝長廷返台後圓山大飯店舉行祝賀會，與昔日謝系子弟兵齊聚，成另類「秀肌肉」。

主持活動的前立委謝欣霓說，從謝長廷駐日前宣布解散謝系那天，好久沒有六代同堂了。過去是謝系成員的行政院長卓榮泰、民進黨秘書長徐國勇、行政院副秘書長阮昭雄都與會。網友留言「謝系回來了」，謝欣霓說，現在只是感情的連線。