【即時短評】吳豊山被請辭 賴政府兩岸路線已窮途末路

海基會董事長吳豊山無預警宣布辭職，僅僅十四個月的任期，用「毫無建樹」總結應不為過。但明眼人皆知，一切很難怪罪吳豊山，畢竟，當總統都宣布對岸是境外敵對勢力了，吳還整天談兩岸和平、交流，豈不是與總統在境內打對台？

吳豊山透露，在他去年上任時，曾希望恢復與對岸對話，並曾透過管道建議和海協會長張志軍釐清九二共識，對方則透過管道回覆，九二共識沒有再釐清的必要；其他的對岸管道則提到，若我方不認同九二共識，就應提出所謂的新共識。但對岸的此項建議，吳豊山說他曾多方努力，但不得要領。最後，一切都沒有後續。

對於吳豊山的請辭，總統府發言人郭雅慧強調，總統「肯定並支持」吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。但是，從郭的發言能看出其中的弔詭。既然總統肯定並支持吳，為何吳豊山與總統見面後就有自知之明要走人了？總統也完全無慰留動作？賴總統真的肯定並支持吳嗎？這不免得打上個大大的問號。

再加上，若吳所言無誤，對岸曾要求我提出所謂新共識，但最後無疾而終，究竟是哪裡努力不夠？還是，其實是我方主事者在種種壓力或其他外部勢力影響下，不想與對岸達成任何「共識」以恢復兩岸有序互動交流？

從吳豊山上任時徐圖恢復兩岸兩會互動的宏大願景，到今日灰頭土臉黯然地將在本月底離開海基會，再結合一年來兩岸關係的發展來看，或許能以海基會掌門人與賴政府不同調，因而「被請辭」作結。

賴總統與陸委會高官們一年多來時常高談希望兩岸有序交流，但說的做的往往是另一套；不僅放任底下側翼隨意口誅筆伐道不同與意識形態不同者，任意向對手貼上紅色標籤，也在台灣社會中製造寒蟬效應，意圖形成一種民眾在與對岸互動交流前，就會進行自我審查，甚至因而降低兩岸民間互動頻率的氛圍。

今年三月，賴總統稱對岸為境外敵對勢力，並提出賴十七條；後續針對陸配合法合憲擔任村里長的政治追殺；將國籍法與兩岸人民關係條例的刻意混用、誤用、濫用，這些種種，都讓兩岸氛圍更加嚴峻。

當賴總統、國安高層屢屢阻撓兩岸可能的「有序」交流時，充其量只是陸委會白手套的海基會董事長，又有何用武之地呢？雖然總統府稱將敦聘吳豊山為資政，但逼走了一個想緩和兩岸關係的八旬老人，說真的，換顆西瓜上台接任海基會董事長，對兩岸關係大概也不會有什麼影響！