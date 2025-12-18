快訊

王毅通話泰柬外長調停邊境衝突 陸稱雙方表達停火意願

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
泰柬邊境衝突延燒，雙方動用重火力武器。圖／美聯社
大陸外交部昨深夜表示，將再派亞洲事務特使赴柬埔寨泰國，穿梭調停柬泰邊境衝突後，據新華社，大陸外長王毅今日分別和柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆、泰國外長西哈薩通電話，稱柬泰雙方「表達了降溫停火的意願」。

據新華社，王毅18日分別和上述兩人通電話，柬泰雙方都向王毅通報柬泰邊境衝突最新進展，表達了降溫停火的意願。

王毅表示，作為柬泰兩國的朋友和近鄰，中方最不希望看到兩國兵戎相見，對衝突造成雙方平民傷亡深感痛心。此輪衝突烈度遠超以往，持續下去對雙方都無益，也有損東盟的團結。當務之急是做出決斷、盡快停火、及時止損、重建互信。

王毅說，中方在柬泰邊境爭端問題上堅持勸和促談、公平公允，支持東協的調停努力。大陸外交部亞洲事務特使已啟程赴柬、泰穿梭溝通，中方將繼續牽線搭橋，為推動柬泰重建和平發揮建設性作用。

他還補充，希望兩國採取有效措施保障中方項目和人員安全，警惕有人散布不實之詞抹黑中國和兩國的友好關係。

據中方發布，布拉索昆、西哈薩高度贊賞中方秉持客觀公正立場、居中勸和促談，歡迎中方特使穿梭調停，期待中方為推動局勢降溫及重建和平發揮更重要作用。

今日晚間，大陸國防部發言人蔣斌也就柬泰邊境衝突答記者問。對於有媒體報導泰軍在柬軍陣地繳獲了大陸製造的反坦克導彈、火箭筒等裝備。蔣斌說，大陸長期以來與柬埔寨、泰國都展開包括軍貿在內的防務合作，不針對任何第三方，完全符合國際法和國際慣例，更與柬泰邊境衝突無關。

他稱，我們希望有關方面不要主觀臆測、惡意炒作。蔣斌還說，希望雙方從兩國邊境和平穩定和兩國人民的共同利益出發，保持最大程度冷靜克制，盡快實現停火，回到通過對話協商解決分歧的軌道上來。

衝突 王毅 泰國 柬埔寨

王毅通話泰柬外長調停邊境衝突 陸稱雙方表達停火意願

