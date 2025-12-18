吳豊山一年多就辭 羅智強：「不如歸去」顯示賴政府兩岸策略失敗

海基會董事長吳豊山宣布請辭，震驚各界，國民黨立法院黨團書記長羅智強表示，吳豊山從一開始豪言壯語到現在不如歸去，在在顯示賴政府的兩岸策略失敗，換多少任董事長都沒用；國民黨立委陳玉珍也說，賴清德總統常說要釋出善意，但實際上都是把對岸推開，甚至製造仇中氛圍，這大方向不改善，吳豊山無力感一定很重，無計可施。

海基會18日舉行董監事會，吳豊山宣布請辭董事長，任期到12月31日；吳透露，上周五賴總統召見，詢問對於海基會人事的看法，其後他表態願意讓賢。吳豊山也在董監事會上披露，自己7月曾致函大陸海協會，說明準備率團赴東莞探望台商，但對岸迄今已讀不回。

羅智強分析，吳豊山總共在任才14個月，從一開始喊要恢復交流的豪言壯語，到現在的不如歸去，兩岸關係仍是「沒有最壞、只有更壞」，在在顯示賴政府的兩岸策略失敗、用人規劃混亂，一如現在的對外關係。

羅智強指出，吳豊山對自己對於恢復兩岸對話的努力無果有些感嘆，這顯然是賴清德總統只會增加敵意、只能當棋子的豪賭策略所致；我方兩岸相關的單位早已喪失應有功能，僅淪為推卸責任、耍嘴皮子，換多少任董事長、主委都沒用。

陳玉珍表示，現在兩岸關係癥結點還是在元首，賴總統雖然常常說要釋出善意，包含要從觀光、陸生來台交流，但從陸配、修法、擴大交流等面向都不友善，賴總總實際上都是把大陸推開，中央部會對兩岸事務也都是避之唯恐不及，甚至製造仇中氛圍。

陳玉珍感嘆，相信吳豊山也很想改善兩岸關係，但總統的大方向就是不改善，無力感一定很重，無計可施，在位置上也是空有其名。接下來接任人選，一定是要能獲得賴總統信任的人，更希望要能改變賴總統想法，才有辦法讓兩岸事務順利推動，不過這太難了。

國民黨立委牛煦庭表示，兩岸關係不睦，海基會將處於結構性困境之中，吳豊山有志難伸，令人遺憾；未來新人事安排是否代表賴政府釋出新訊號，值得觀察。