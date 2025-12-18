快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

海基會董座吳豊山請辭 賴總統敦聘擔任府資政

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
海基會董事長吳豊山宣布，做到2025年底卸任。圖／聯合報系資料照
海基會董事長吳豊山宣布，做到2025年底卸任。圖／聯合報系資料照

海基會董事長吳豊山18日宣布，將於2025年12月31日卸任。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統未來仍將持續借重其所長，敦聘吳豊山擔任總統府資政，協助提供政策建言。根據規定，總統府資政為無給職。

海基會今下午召開第12屆董監事第9次聯席會議，吳豊山在會中宣布31日卸任，這也是他最後一次主持董監事聯席會議。吳豊山表示，上周五他獲賴總統約見，徵詢海基會人事安排意見，因他認為下台背影要漂亮，當場欣然同意讓賢，工作到今年底，下台一鞠躬。

有關海基會人事案，郭雅慧表示，賴總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。

郭雅慧指出，賴總統未來仍將持續借重吳豊山所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧說，賴總統肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

海基會 總統府發言人 會議 吳豊山 郭雅慧 賴清德

延伸閱讀

卸任後去哪？吳豊山請辭海基會董座 府方：將敦聘擔任總統府資政

藍白要彈劾卓揆、賴總統 通過譴責潘孟安

美宣布逾3500億軍售 總統府感謝：彰顯台美夥伴關係緊密

財劃法不副署立院要潘孟安報告 總統府：負責機關是政院

相關新聞

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅14個月

海基會18日舉行董監事會，董事長吳豊山宣布請辭，任期到12月31日，丟下兩岸人事震撼彈。

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積超1萬件」

海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上對外宣布已請辭，並發表長篇談話，他披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，以及曾...

川普任內最大筆對台軍售 陸國台辦：立即停止武裝台灣

美國國防安全合作署（DSCA）當地時間17日宣布，總價約110億美元的對台軍售案，大陸國台辦發言人陳斌華18日晚間回應說...

2026年能否看到陸客來台？ 陸委會：若兩邊談成應該很快可恢復

大陸上海市副市長華源在台北宣布要推動上海團客來台已滿一年，但目前沒有辦法落實，對於2026年能否看到陸客來台，陸委會18...

卸任後去哪？吳豊山請辭海基會董座 府方：將敦聘擔任總統府資政

海基會董事長吳豊山今天在董監事聯席會議上對外宣布請辭，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動...

海基會董事長吳豊山請辭 接任人選是誰？陸委會：確定後將對外說明

海基會董事長吳豊山18日突然在董監事會議上宣布獲總統徵詢海基會人事後已請辭，對於新的繼任人選，陸委會表示，人選確定後才會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。