海基會董座吳豊山請辭 賴總統敦聘擔任府資政

海基會董事長吳豊山18日宣布，將於2025年12月31日卸任。總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統未來仍將持續借重其所長，敦聘吳豊山擔任總統府資政，協助提供政策建言。根據規定，總統府資政為無給職。

海基會今下午召開第12屆董監事第9次聯席會議，吳豊山在會中宣布31日卸任，這也是他最後一次主持董監事聯席會議。吳豊山表示，上周五他獲賴總統約見，徵詢海基會人事安排意見，因他認為下台背影要漂亮，當場欣然同意讓賢，工作到今年底，下台一鞠躬。

有關海基會人事案，郭雅慧表示，賴總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。

郭雅慧指出，賴總統未來仍將持續借重吳豊山所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧說，賴總統肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。