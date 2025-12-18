快訊

全體在野立委明立院議場前開記者會 宣布提案「彈劾賴總統」

獨／疑助「鮑魚達人」鍾文智潛逃…北市信義分局等地遭搜索 15官警被約談

家電壞了先別丟…LG舊冷氣「竟藏著黃金」 他成功挖寶脫手賺萬元

港民主黨解散黎智英定罪 陸委會：勿信一國兩制話術

中央社／ 台北18日電

香港1週內發生民主黨宣布解散及壹傳媒創辦人黎智英遭定罪。陸委會今天對此表示，這兩件事顯示在中共「一國兩制」下，只有經過認證的愛國者才能參政，持不同意見的人毫無生存空間，並提醒國人不要輕信中共政治話術。

在「港區國安法」壓力下，香港民主黨派之一的民主黨14日下午通過表決解散。香港壹傳媒創辦人黎智英15日遭法官裁定2項「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪及1項「串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物」罪成立，刑度待定。

關於上述兩件事，大陸委員會副主委兼發言人梁文傑今天在例行記者會上表示，「對於香港民主黨正式宣告解散，本會深感遺憾」。香港民主黨成立30多年，曾經是香港的第一大民主政黨，參與30年來香港民主運動發展過程，也經歷香港民主制度遭到侵蝕和崩壞的過程。

梁文傑說，香港民主黨的停止運作以及黎智英的被判刑，說明了在中共的「一國兩制」下，只有擁護中共並且經過中共認證通過的愛國者才能夠參與政治，其他的政治團體持不同意見的人毫無生存空間。

梁文傑強調，陸委會的長期民調顯示超過8成的國人反對中共的一國兩制。「我們要提醒國人不要輕信中共的政治話術」。

香港 中共 民主黨

延伸閱讀

指黎智英是反對派大腦！梁振英籲港警惕國安風險 要敢鬥爭

黎智英之女對父親判決感到痛心 批中國治下香港法治遭破壞

英、加促釋放黎 日本憂港言論自由 李家超譴責外力盲撐

整理包／從服飾商到狗仔始祖…黎智英成囚始末 看關鍵5年時間軸

相關新聞

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅14個月

海基會18日舉行董監事會，董事長吳豊山宣布請辭，任期到12月31日，丟下兩岸人事震撼彈。

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積超1萬件」

海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上對外宣布已請辭，並發表長篇談話，他披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，以及曾...

川普任內最大筆對台軍售 陸國台辦：立即停止武裝台灣

美國國防安全合作署（DSCA）當地時間17日宣布，總價約110億美元的對台軍售案，大陸國台辦發言人陳斌華18日晚間回應說...

2026年能否看到陸客來台？ 陸委會：若兩邊談成應該很快可恢復

大陸上海市副市長華源在台北宣布要推動上海團客來台已滿一年，但目前沒有辦法落實，對於2026年能否看到陸客來台，陸委會18...

卸任後去哪？吳豊山請辭海基會董座 府方：將敦聘擔任總統府資政

海基會董事長吳豊山今天在董監事聯席會議上對外宣布請辭，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動...

海基會董事長吳豊山請辭 接任人選是誰？陸委會：確定後將對外說明

海基會董事長吳豊山18日突然在董監事會議上宣布獲總統徵詢海基會人事後已請辭，對於新的繼任人選，陸委會表示，人選確定後才會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。