卸任後去哪？吳豊山請辭海基會董座 府方：將敦聘擔任總統府資政

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
海基會董事長吳豊山（後排右）與副董事長羅文嘉（後排左）下午一起主持海基會第12屆董監事會第9次聯席會議。記者蘇健忠／攝影
海基會董事長吳豊山今天在董監事聯席會議上對外宣布請辭，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動會務及服務國人之付出，並肯定其完成階段性任務與貢獻。

郭雅慧指出，吳豊山長年投入公共事務，對兩岸交流及國家治理具有深厚經驗與專業，亦帶領海基會同仁穩健推動既有業務、強化為民服務。總統未來仍將持續借重其所長，敦聘擔任總統府資政，協助提供政策建言，厚植國家整體策略視野。

郭雅慧強調，總統肯定並支持吳豊山一貫主張追求兩岸和平、鞏固中華民國主權的理念。政府兩岸政策立場與方向不變，將持續秉持對等尊嚴原則，維護台海和平穩定，並支持海基會依法依規持續辦理交流服務及協助民眾相關事務。

吳豊山 總統府發言人 海基會 賴清德

