海基會董事長吳豊山請辭 接任人選是誰？陸委會：確定後將對外說明

海基會董事長吳豊山18日突然在董監事會議上宣布獲總統徵詢海基會人事後已請辭，對於新的繼任人選，陸委會表示，人選確定後才會對外說明，並未透露具體名單，同時也高度評價吳董事長任內的貢獻。

陸委會副主委梁文傑18日在記者會上，回應本報詢問海基會董事長新人選以及如何評價吳豊山任內對兩岸關係的貢獻時，指出陸委會會非常感謝吳董事長在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻。

梁文傑說，吳董事長學養俱佳，歷任政府要職，擔任海基會董事長是一年兩個月，在這段期間他心心念念人民福祉，呼籲對岸珍視兩岸和平，然後重啟海基海協兩會的對話。吳董事長在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作，維持急難救助文書驗證，台商回台投資等各項核心業務保持不中斷、不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。

梁文傑指出，有關海基會董事長的繼任人選，我們會依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定之後，陸委會再對外說明。

至於如何看吳離開海基會、人事變動的意義？梁文傑則僅重申上述說明。而對於吳強調恢復對話是他首要職責，但跟陸方溝通碰壁，加上我方定義對岸為境外敵對勢力等，梁文傑則說，吳董事長推動對話有努力沒成功，「這件事情足以證明吳董事長是盡心盡力來推動兩岸恢復規劃，他是相當的努力」，但也再次證明中共是用政治前提來干擾海基海協的兩會恢復協商，這是從2016年蔡英文總統上任開始以來，就是這樣子，「跟所謂的敵對勢力、不敵對勢力是沒有關係的」，他重申敵對勢力寫在刑法、國安法、反滲透法裡面，「那就是一個客觀的事實」。