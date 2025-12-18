快訊

當街扯髮施暴！無業孫要錢不成猛出拳 阿嬤緩頰吐「1句」引鼻酸

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積逾1萬件」

躺了好幾分鐘才回神…58歲康康爆家中出意外 洗澡跌倒傷勢曝

聽新聞
0:00 / 0:00

海基會董事長吳豊山請辭 接任人選是誰？陸委會：確定後將對外說明

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑18日宣布，海基會新的董事長人選，等確定之後，陸委會再會對外說明。記者廖士鋒／攝影
陸委會副主委梁文傑18日宣布，海基會新的董事長人選，等確定之後，陸委會再會對外說明。記者廖士鋒／攝影

海基會董事長吳豊山18日突然在董監事會議上宣布獲總統徵詢海基會人事後已請辭，對於新的繼任人選，陸委會表示，人選確定後才會對外說明，並未透露具體名單，同時也高度評價吳董事長任內的貢獻。

陸委會副主委梁文傑18日在記者會上，回應本報詢問海基會董事長新人選以及如何評價吳豊山任內對兩岸關係的貢獻時，指出陸委會會非常感謝吳董事長在任期間對兩岸交流業務的卓越貢獻。

梁文傑說，吳董事長學養俱佳，歷任政府要職，擔任海基會董事長是一年兩個月，在這段期間他心心念念人民福祉，呼籲對岸珍視兩岸和平，然後重啟海基海協兩會的對話。吳董事長在海基會年度預算遭大幅刪減之下，快速因應調整業務運作，維持急難救助文書驗證，台商回台投資等各項核心業務保持不中斷、不打折，這是兩岸交流的穩定基礎。

梁文傑指出，有關海基會董事長的繼任人選，我們會依照海基會規章以及政府行政程序來處理，人選確定之後，陸委會再對外說明。

至於如何看吳離開海基會、人事變動的意義？梁文傑則僅重申上述說明。而對於吳強調恢復對話是他首要職責，但跟陸方溝通碰壁，加上我方定義對岸為境外敵對勢力等，梁文傑則說，吳董事長推動對話有努力沒成功，「這件事情足以證明吳董事長是盡心盡力來推動兩岸恢復規劃，他是相當的努力」，但也再次證明中共是用政治前提來干擾海基海協的兩會恢復協商，這是從2016年蔡英文總統上任開始以來，就是這樣子，「跟所謂的敵對勢力、不敵對勢力是沒有關係的」，他重申敵對勢力寫在刑法、國安法、反滲透法裡面，「那就是一個客觀的事實」。

海基會 梁文傑 陸委會 吳豊山 反滲透法 蔡英文

延伸閱讀

雙城論壇時間還會改？陸委會：收到的申請案就是27、28日

【重磅快評】劉世芳、梁文傑閃一邊 卓榮泰玩啥把戲？

陸無預警遣返詐欺犯到金門？ 陸委會稱有「事先通報」但非按固定管道

【重磅快評】梁文傑認證 王義川其實活在「桃源國」

相關新聞

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅14個月

海基會18日舉行董監事會，董事長吳豊山宣布請辭，任期到12月31日，丟下兩岸人事震撼彈。

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積超1萬件」

海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上對外宣布已請辭，並發表長篇談話，他披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，以及曾...

卸任後去哪？吳豊山請辭海基會董座 府方：將敦聘擔任總統府資政

海基會董事長吳豊山今天在董監事聯席會議上對外宣布請辭，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德總統誠摯感謝吳豊山任內承擔任務、推動...

海基會董事長吳豊山請辭 接任人選是誰？陸委會：確定後將對外說明

海基會董事長吳豊山18日突然在董監事會議上宣布獲總統徵詢海基會人事後已請辭，對於新的繼任人選，陸委會表示，人選確定後才會...

共軍反腐出新招 官網罕見公開「徵集違規採購問題」

中共解放軍內部反腐持續擴大。共軍旗下的「軍隊採購網」15日罕見地發布「關於徵集空軍部隊違規採購問題公告」，公開向社會徵求...

美再宣布8項對台軍售 陸外交部：以武助獨、以台制華絕對不會得逞

美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約新台幣3,500億元），創下華府歷來對台軍售最高紀錄。大陸外交部發言...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。