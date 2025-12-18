共軍反腐出新招 官網罕見公開「徵集違規採購問題」

中共解放軍內部反腐持續擴大。共軍旗下的「軍隊採購網」15日罕見地發布「關於徵集空軍部隊違規採購問題公告」，公開向社會徵求提供中共空軍採購方面的違規線索，受理舉報期限到2026年6月30日止，引起關注。

綜合香港南華早報等媒體報導及公開資訊，這項公告提到，此舉是為「進一步暢通違規採購問題回饋管道，廣泛接受社會監督」，因此「面向社會」公開徵集違規採購問題有關訊息。報導並提到，這是首次點名針對共軍特定軍種公開徵集違規線索。

公告表示，這次徵集主要受理中共空軍部隊組織展開的物資、服務類採購活動有關違規問題（含招標代理機構組織項目），包括但不限於需求編制、採購評審、合約履約、供應商處罰、招標代理機構遴選、網上採購等。

這項公告說，凡參加空軍部隊採購活動的供應商、評審專家、招標代理機構、投標代理人，以及軍隊內部與項目相關人員，可採取郵遞方式實名回饋，並列出了受理郵寄的地址、聯絡人及受理電話。

但公告強調，回饋問題應客觀真實、事實清楚、表述準確，相關佐證材料來源應合法合規、真實有效，「嚴禁藉機誣告亂告，擾亂軍隊採購秩序」。至於受理回饋截止時間是2026年6月30日。