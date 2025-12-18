快訊

中央社／ 台北18日電
共軍旗下的「軍隊採購網」15日罕見地發布「關於徵集空軍部隊違規採購問題公告」，公開向社會徵求提供中共空軍採購方面的違規線索，引起關注。示意圖／新華社
中共解放軍內部反腐持續擴大。共軍旗下的「軍隊採購網」15日罕見地發布「關於徵集空軍部隊違規採購問題公告」，公開向社會徵求提供中共空軍採購方面的違規線索，受理舉報期限到2026年6月30日止，引起關注。

綜合香港南華早報等媒體報導及公開資訊，這項公告提到，此舉是為「進一步暢通違規採購問題回饋管道，廣泛接受社會監督」，因此「面向社會」公開徵集違規採購問題有關訊息。報導並提到，這是首次點名針對共軍特定軍種公開徵集違規線索。

公告表示，這次徵集主要受理中共空軍部隊組織展開的物資、服務類採購活動有關違規問題（含招標代理機構組織項目），包括但不限於需求編制、採購評審、合約履約、供應商處罰、招標代理機構遴選、網上採購等。

這項公告說，凡參加空軍部隊採購活動的供應商、評審專家、招標代理機構、投標代理人，以及軍隊內部與項目相關人員，可採取郵遞方式實名回饋，並列出了受理郵寄的地址、聯絡人及受理電話。

但公告強調，回饋問題應客觀真實、事實清楚、表述準確，相關佐證材料來源應合法合規、真實有效，「嚴禁藉機誣告亂告，擾亂軍隊採購秩序」。至於受理回饋截止時間是2026年6月30日。

相關新聞

海基會大震動！吳豊山請辭董事長 任期僅14個月

海基會18日舉行董監事會，董事長吳豊山宣布請辭，任期到12月31日，丟下兩岸人事震撼彈。

吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積超1萬件」

海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上對外宣布已請辭，並發表長篇談話，他披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，以及曾...

共軍反腐出新招 官網罕見公開「徵集違規採購問題」

中共解放軍內部反腐持續擴大。共軍旗下的「軍隊採購網」15日罕見地發布「關於徵集空軍部隊違規採購問題公告」，公開向社會徵求...

美再宣布8項對台軍售 陸外交部：以武助獨、以台制華絕對不會得逞

美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約新台幣3,500億元），創下華府歷來對台軍售最高紀錄。大陸外交部發言...

中巴反恐軍演「全球最小導彈」亮相 可擊穿80毫米裝甲

中國與巴基斯坦「勇士9」反恐聯合演習近日結束，此次演習自12月初啟動，持續10餘天，演練圍繞聯合反恐清剿打擊行動課題展開...

指黎智英是反對派大腦！梁振英籲港警惕國安風險 要敢鬥爭

香港前特首、全國政協副主席梁振英17日接受網媒港人講地專訪時，回應黎智英案指出，黎智英在法庭上聲稱甚少管編採的事，但黎的...

