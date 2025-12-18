美再宣布8項對台軍售 陸外交部：以武助獨、以台制華絕對不會得逞
美國政府17日宣布批准總額111億美元對台軍售案（約新台幣3,500億元），創下華府歷來對台軍售最高紀錄。大陸外交部發言人郭嘉昆18日表示，此舉嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，中方對此堅決反對強烈譴責。
正值中國大陸持續加強對台施壓，以及中日因「台灣有事」言論持續僵持之際，美國政府宣布批准此次對台軍售案，也是美國總統川普重返白宮以來第2度對台軍售。
本次軍售涵蓋8項裝備，包括戰術任務網路、AH-1W型直升機零附件、M109A7自走砲、海馬士遠程精準打擊系統（HIMARS）、拖式反戰車飛彈、標槍反戰車飛彈、魚叉飛彈可修件檢修，以及Altius-600M與Altius-700M巡飛彈藥無人機系統。
郭嘉昆表示，美方公然宣布巨額售台先進武器計劃，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重損害中國主權安全和領土完整，嚴重破壞台海和平穩定，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方對此堅決反對強烈譴責。
郭嘉昆又稱，島內台獨分裂勢力以武謀獨，以武拒統，大肆揮霍老百姓血汗錢購買武器，不惜把台灣變成火藥桶，挽救不了台獨必然滅亡的命運，只會加速把台海推向兵凶戰危的境地。美方以武助獨，只會引火燒身，以台制華絕對不會得逞。
他表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。
