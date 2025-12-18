吳豊山宣布卸任 爆與對岸傳話交手「海協會已讀不回累積超1萬件」

海基會董事長吳豊山18日在董監事聯席會議上對外宣布已請辭，並發表長篇談話，他披露了與對岸海協會的傳話管道往來情況，以及曾經想在7月率團訪問大陸但未能成行，他最後也呼籲，兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

會場開始前，現場播放了「最愛你的人是我」等具有離別意味的曲目。吳豊山致詞時開門見山地說，上個禮拜五（12月12日）賴總統約見，徵詢對海基會人事意見。「因為都說下台背影要漂亮，所以本人當即欣然同意讓賢」。工作到12月31日下台一鞠躬。但並未透露總統到底屬意誰接任海基會董座一職。

隨後他指出，「九二共識」是2000年才出現的名詞。海基會的史料明白顯示，1992年兩會會談，觸及「一個中國」這一個議題時，並無交集，最後雙方勉強默認「各表一中」。海基會首任董事長、已故辜振甫先生就曾說，「各表一中」最多只算沒有共識的共識。

他也爬梳了其後的九二共識論述發展，並強調自己依據海基會章程，體察恢復對話是其首要職責，因此上任後第一階段，要求對岸說清楚「中華民國在『九二共識』中的位置」。幾番往復後，對岸僅回答「九二共識」就是「異中求同、擱置爭議」，未能說清楚中華民國的位置。第二階段，他透過私下熱心管道，建議海協會長張志軍會面，釐清「九二共識」的爭議，並共商和平發展方略；「我只堅持對等、尊嚴，其餘會面的時間、地點、公開不公開，悉聽尊便」。後來傳話管道回覆：「對岸可以理解本人用心良苦，但是說「九二共識」沒有再釐清的必要」。稍後另一管道傳話過來，說如果不要「九二共識」，應請我方提出新共識。針對對岸此項建議，「我曾多方努力，但不得要領」。

他繼而披露，第三階段，自己於7月10日依據兩岸在1993年制定的「兩會聯繫與會談制度協議」，正式傳訊海協會，言明他將於近期內率團前往東莞、昆山探訪台商及台商子女學校，請海協會依上開協議辦理後續。海協會迄今已讀不回。他並說，據海基會紀錄，自2016年迄今，海協會已讀不回案件已累積超過1萬件。

吳豊山在談話後半部分，說要在海基會留下三段談話紀錄。首先，他說中華民國憲法制定時以大中國為實施範圍，但行憲第四年，兩岸就分立分治。我方修廢「動員戡亂時期臨時條款」後，他認為內戰遺緒早應隨風而逝。中華民國現行憲法一半要點在「增修條文」。其中雖有「因應統一前」字眼，唯據其確知，那是修憲時各方勢力折衝的產物，意謂在兩岸已發展出不同政治體制的狀況下，共識以「維持分立現狀」作為我國兩岸政策的主軸。

其次，他強調，自古以來，台灣治權多變，這是歷史的事實。近代多份國際宣言、公告、和約、決議，直接或間接涉及台灣，其中意涵，各方各自解讀，這也是歷史的事實。但最重要的事實是：今天台灣由2340多萬台灣人民「實質佔居，有效管治」，國家體制完整，主權獨立，經濟發達，政治民主。聯合國總部沒有中華民國國旗，可是全球有130個國家樂意與台灣彼此免簽，相互優惠。據此探討所謂兩岸問題，他認為，中國曾經備受列強欺凌，如今追求民族復興，應被理解，但兩岸關係是另一事體。「中華人民共和國統治階層，不能易地而處，不願翻頁歷史，不肯面對真實，以致於採取了不崇尚仁道的不正確態度對待活生生的中華民國台灣，造成了本來可以避免的諸多遺憾」。

最後，他說自己的「苦口良藥、逆耳忠言」，表示亙古以來，戰爭一直是人類最可怕的夢魘。戰爭意謂血流成河、斷垣殘壁、妻離子散、家破人亡、文明倒退；所以戰爭是應該避免、也絕對可以避免的人類大患。兩岸在量體上確實大小懸殊，可是大中國內部問題很多，其實沒有那麼大，小台灣綜合國力排列在全球前段班，其實也不是那麼小；兩岸之間如果不幸兵戎相向，不會是大炮打小鳥，而是火車慘烈對撞，後果是兩岸幾代人血汗打拚的成果化為烏有。

他表示，卸任前刻，依舊一本善意，盼望兩岸糾葛所涉各方，皆能認知「和睦」才是兩岸之間最高貴的政治情操，進而人民至上、和平至上、交流對話至上；然後再攜手，窮盡智慧，「徐圖整合」，共創雙贏，以臻長治久安。他強調，「和平至上、兩岸整合、兄弟分立、互利互惠、共存共榮，才是兩岸之間唯一光明大道」。