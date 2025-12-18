網路熱議「1644史觀」 中國官媒：警惕歷史被工具化
中國網路近期掀起有關「1644史觀」的論戰，中共浙江省委宣傳部發文指出，應警惕歷史被任何政治意圖或非理性情緒工具化，「1644史觀」呼應了境外某些解構中國歷史連續性的敘事，為試圖否定中國統一多民族國家歷史合法性的論述提供口實。
「浙江宣傳」微信公眾號17日發表題為「警惕『1644史觀』帶亂了節奏」的文章稱，所謂「1644史觀」的核心主張包括，將1644年明朝滅亡、清軍入關視為「華夏文明的中斷」，將清朝定位為「外來殖民政權」，並全盤否定清朝歷史。
文章指出，需要警惕所謂的「1644史觀」，因為「1644史觀」與境外某些旨在解構中國歷史連續性的敘事形成了呼應，為那些試圖否定中國統一多民族國家歷史合法性的論述提供口實。
文章又指，「外部勢力長期以來對中國歷史的曲解有險惡目的」，就是通過強調中國歷史的「斷裂性」而非「連續性」，質疑現代中國作為統一多民族國家的歷史根基，進而妄圖干涉中國內政、破壞中國統一。
香港01在17日刊文表示，近期有人將中國古典四大名著之一的「紅樓夢」解讀為悼念明朝的「反清懷明」之作，引發所謂的「1644史觀」熱議。
文章指出，「紅樓夢」悼明背後掀起所謂「1644史觀」，有時候是大漢族主義或狹隘的民族主義觀念作祟，急於尋找對立者，這樣容易製造矛盾，妨礙社會和諧與國家健康發展。大漢族主義、狹隘民族主義問題已經成為中國在發展過程中不能忽略的問題。
