港媒：國際私法協會將在港設聯絡辦公室 百年來首次

中央社／ 香港18日電

據報導，國際統一私法協會（International Institute for the Unification ofPrivate Law，UNIDROIT）決定在香港設立亞太地區聯絡辦公室

信報今天刊文指出，私法協會大會日前通過決議，將在港設立聯絡辦公室，預定於明年下半年進駐，作為該會百年慶典活動之一。

今年7月，香港律政司司長林定國訪問歐洲時，曾接觸私法協會並建議該會在港設立聯絡辦事處，當時私法協會初步答應，但表示需要提交年度大會審議。

信報的文章表示，私法協會的總部設在羅馬，目前擁有來自五大洲的65個成員國，宗旨是協調各國及國家集團之間的跨國交易法律，並為此制定統一法律文獻、原則及規則。

文章表示：「這是該會創立百年以來，首次在羅馬總部以外設立區域辦公室，充分證明國際社會，包括國際法律界，對香港信心十足，認同香港的法治水平和環境水平卓越，足夠讓私法協會這般享負盛名的國際組織落戶。」

文章指出，總部設在香港的國際調解院已於10月運作，另外兩個在國際私法界擁有崇高地位的組織－海牙國際私法會議（Hague Conference on PrivateInternational Law）及聯合國國際貿易法委員會（United Nations Commission on International TradeLaw）－早已在港設有辦公室，如今私法協會也加入，國際私法界三個舉足輕重的機構都落戶香港，有助產生協同效應。

文章表示，香港成功獲得國際法律組織的青睞，可以增強香港作為國際大都會的競爭力；香港如今已成為中國大陸企業出海首選平台，同時也是外資企業進軍大陸市場的首選門戶，香港作為國際法律樞紐，有能力為來自全球各地的企業提供法律服務。

港府近年在北京的支持下，顯然致力於發展香港成為解決商業或其他爭端的國際法律平台。

另外，網上有文章解讀，這次私法協會在港設立聯絡辦公室，實質是為人民幣跨境交易和「一帶一路」項目提供國際私法基礎設施，中國正透過香港構建一套平行於西方的跨境商事爭議解決和規則制定體系。

文章表示，長期看，這是中國在全球金融治理中從「規則接受者」轉向「規則共同制定者」的關鍵一步。

香港 法律 辦公室

