海基會突預告今董監事會「重要採訪」 料吳豊山將發表重要談話

海基會預定今日下午召開董監事會，但罕見接連發出2次採通，更標註「重要採訪」，預料董事長吳豊山將有重要談話，但尚無跡象顯示具體內容為何。

海基會17日下午、18日上午連續2次發出採通，第2次直接標記「重要採訪通知提醒」，預告18日下午舉行第12屆董監事會第9次聯席會議，由吳豊山董事長主持並發表談話。

按慣例，海基會大約每3個月舉行1次董監事聯席會議，過往也都有向媒體預告並開放採訪，但這次的採通並不尋常，罕見標記「重要採訪通知提醒」。據悉，吳豊山將發表重要談話。

此前吳豊山甫偕副董事長兼秘書長羅文嘉赴新加坡參加「亞洲台灣商會聯合總會」（簡稱亞總）的系列會議，也在本月初會見「美國外交政策全國委員會」訪團，吳豊山當時表示，賴總統的兩岸政策核心，是以「對等與尊嚴的對話」取代對抗，以「健康且有序的交流」取代圍堵，藉此增進兩岸合作。海基會受政府委託處理兩岸人民交流事務，一直以來均全力履行相關職責，該會亦持續努力推動恢復兩岸對話。

據海基會官網，目前共有50位董事、6位監事。