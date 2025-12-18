【專家之眼】外貿順差創新高 大陸為何仍強調擴大內需

12月8日中國大陸海關總署發布進出口統計數據顯示，今年前11個月對外貿易順差已經突破1兆美元，在對美出口重挫狀況下，中國大陸透過移轉市場，在對歐洲與非洲貿易上創造佳績，對東南亞以及拉丁美洲出口亦表現不俗，因此成功抵銷不利衝擊。

但此種出口市場調整發展趨勢，卻引發許多貿易對象國疑慮不安，特別是歐洲國家呼籲北京必須改善此等貿易失衡狀況，否則將被迫仿效美國跟進加徵關稅。儘管多個經濟學者普遍認為，由於中國大陸內需不振，因此採取運用對外貿易填補缺口，以便維持經濟成長動力。

此種指控北京以鄰為壑轉嫁經濟困境至他國聲浪，確實不盡然符合當前實際狀況；但在眾口鑠金氛圍下，各方期待中國大陸能夠擴大進口，改善貿易順差就逐漸被多方不再僅被視為經貿問題，而是攸關國家生存利益之戰略課題。

在此種狀況下，12月15日新華社分別以「《求是》發表習近平總書記重要文章《擴大內需是戰略之舉》」以及「習近平：擴大內需是戰略之舉」為題，發布新聞通稿，預告以及直接轉刊預定在12月16日所出刊第24期《求是》雜誌，將刊登由習近平署名，以《擴大內需是戰略之舉》為題，節錄2015年10月至2025年10月習近平針對擴大內需相關重要論述內容。

許多關注中國大陸政壇脈動之政治觀察家與戰略分析者，或許會懷疑既然外貿順差破兆創新高，為何北京高層仍在強調擴大內需？就此來說，吾人必須理解下列各項要素，以便清楚看輕中國大陸政經脈動與政策思維。

首先必須指出，任何顯現執政當局主觀意願之政策方針，都必須依循現實世界客觀條件，特別是許多經濟政策都僅能順勢而為因勢利導，絕對不可能逆勢操作與整個市場機制對抗。

誠如本次透過刊登《擴大內需是戰略之舉》，所公開習近平2024年12月11日在中央經濟工作會議講話內容：「擴大內需既關係經濟穩定，也關係經濟安全，不是權宜之計，而是戰略之舉。」吾人雖可看出擴大內需確實是中國大陸長遠經濟政策，但亦可從經過長期努力推動，卻仍然要不斷強調此項政策，證明此項政策所面對挑戰確實相當嚴峻難以順利克服。

其次，吾人亦需理解北京高層認為透過擴大內需，確實是項面對經濟困境時採行過之有效對策。誠如習近平2022年12月15日在中央經濟工作會議講話指出：「我國通過擴大內需有效應對了1998年亞洲金融危機、2008年國際金融危機、2020年以來新冠肺炎疫情沖擊，積累了成功經驗，要優化政策舉措，充分發揮消費的基礎作用和投資的關鍵作用。」

再者就要指出儘管《擴大內需是戰略之舉》所蒐整習近平論述內容，曾經三度提到「國際國內雙循環」，並且多次提到投資與消費，特別是三度提到「擴大消費」，同時亦兩度提到「擴大投資」，並強調「要優化投資制度，推動儲蓄向投資合理轉化」，其實就是針對涉及內需之消費、儲蓄以及投資各項要素，藉由宣示政策來釋放引導市場風向球。

儘管北京強調擴大內需，透過市場機能來增加消費，未見得僅限於是在解決本身供給側過熱問題，基於國際國內雙循環基本架構，證明中國大陸在增加消費時，並無意與從他國進口商品切割，但若是希望能夠藉此擴大進口縮減順差，改善對外貿易失衡現象，光靠政治喊話其實並無法保證達到政策期待，到頭來還是要靠市場機能調節，透過供需配合才能夠達成政策目標。

此外，北京執政高層已經察覺未來國際市場環境變化趨勢，同時更認識到國內需求對於經濟成長貢獻率遠高於對外貿易經常項目順差之影響力，在認識到中國大陸經濟體系朝向以國內大循環為主體時，亦察覺到國內市場主導國民經濟循環特徵會更加顯著。由此吾人更可確認中南海選擇擴大內需政策，確實是順勢而為希望因勢利導，以便產生更理想加乘效應。

最後還要提醒，《擴大內需是戰略之舉》確實有助於吾人理解掌握中國大陸經濟政策溝通平台與媒介。先就習近平發表論述集會來說，計有中國共產黨中央委員會全體會議、省部級主要領導幹部學習專題研討班、中央財經委員會會議、經濟社會領域專家座談會、中央經濟工作會議、中央政治局集體學習以及中國共產黨全國代表大會；另就黨政文件來說，則是特別挑出2025年10月20日習近平在中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議，所曾提報之《關於〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議〉的說明》。

儘管在不同黨政集會出席參與成員不盡相同，但透過會議後循黨政體系所召開集體學習過程，其實亦是宣達政策內容。透過詳閱《擴大內需是戰略之舉》，掌握北京政壇經貿政策風向，應當會有所獲！