快訊

濃霧擾台南嘉義 吳德榮：今水氣增北東濕涼 周日「冬至」冷空氣南下

黎智英之女對父親判決感到痛心 批中國治下香港法治遭破壞

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

香港壹傳媒集團創辦人黎智英本週被法院裁定「串謀勾結外國勢力」等3項罪名成立。他的女兒黎采告訴CNN，她對父親的有罪判決感到極度悲痛，中國治下的香港法治遭到嚴重破壞。

黎采告訴美國有線電視新聞網（CNN）記者修托（Jim Sciutto），黎智英15日面臨的判決在預料之中，但仍令人極度悲痛，香港「國安法」極其模糊、苛刻且專斷。

此外，黎采還表示，這無法在香港司法體系中得到解決，香港司法體系曾被寄予厚望，如今已遭到嚴重破壞。

黎采指出，她的父親不到一年內就瘦了10公斤以上，患有糖尿病、心臟疾病、高血壓，還有視力和聽力衰退及其他明顯的健康問題。

她提及：「我的父親，他原本身強力壯…這點也是眾所皆知。如今，他的身體暴瘦。」

美國總統川普已表示，他已經請求中國國家主席習近平考慮釋放黎智英。此舉令支持者寄望外交壓力能促使黎智英獲釋。

黎采說，她相信川普的行動可能促使父親獲釋。她指稱：「我們非常感激他持續關心。現在父親被錯誤定罪，這真的給了我們極大希望。」

黎采還說，她的家人將繼續抗爭。她指出：「我們仍感悲痛。但父親教會我們，面對任何困難或逆境。都應保持一定的歡欣與活力，我們正努力實踐。」

香港 黎智英 美國

延伸閱讀

賴總統聲援黎智英、岩崎茂 批陸侵害自由人權

黎案法官判詞：商人對中共怨恨憎惡 利用蘋果日報鼓勵抗爭

英、加促釋放黎 日本憂港言論自由 李家超譴責外力盲撐

黎智英被判3罪成立 日本關切言論、集會結社自由受影響

相關新聞

陸嚴控關鍵礦物 走私重判14年

大陸仍在嚴格控管戰略礦產的流出。近日，上海、深圳、廣州等地法院皆宣布相關的判決，走私數量合計達數百噸，涉案人員最重被判刑...

我聲援黎智英、岩崎茂 賴總統探陸配…國台辦轟虛偽

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會聲援黎智英與岩崎茂，指出中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖...

【專家之眼】外貿順差創新高 大陸為何仍強調擴大內需

12月8日中國大陸海關總署發布進出口統計數據顯示，今年前11個月對外貿易順差已經突破1兆美元，在對美出口重挫狀況下，中國...

挺委內瑞拉！王毅與委外長通話 表態反對一切單邊霸凌行徑

美國與委內瑞拉局勢一觸即發之際，中共政治局委員兼外長王毅應約與委內瑞拉外長希爾通電話，王毅強調，中國大陸和委內瑞拉是戰略...

泰柬衝突遭質疑軍援柬埔寨 陸外交部：與兩國都有正常合作

泰柬衝突中，泰軍從柬軍手中繳獲第五代反坦克飛彈等大量中國製武器，引發中國私下軍援柬埔寨的質疑。中國外交部發言人郭嘉昆今天...

大陸首艘自製航母山東艦入列6周年 陸官媒：已形成完整作戰能力

大陸首艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航母山東艦，2019年12月17日在海南三亞某軍港交艦給海軍，舷號「17」，是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。