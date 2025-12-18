聽新聞
我聲援黎智英、岩崎茂 賴探陸配國台辦轟虛偽

聯合報／ 記者蔡晉宇陳政錄廖士鋒／北京台北連線報導
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透）
香港壹傳媒集團創辦人黎智英。（路透）

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會聲援黎智英與岩崎茂，指出中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖形塑寒蟬效應，阻擋國際社會對台灣的支持。而對於賴總統日前到訪陸配開設的麵館，大陸國台辦則批「純屬作秀，虛偽至極」。

賴總統表示，國際人權日才剛過，近日卻看到中國以國安法對香港壹傳媒創辦人黎智英定罪，也對行政院政務顧問、日本前統合幕僚長岩崎茂實施制裁，中國的無理行徑，不但違反國際人權規範，更不符國際法精神。面對來自中國日益嚴重的威脅，台灣會持續與友盟夥伴密切合作，國內不同的政黨一定要團結，才能以實力維持台海和平。

就賴總統日前到陸配的麵館參訪，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日批評，賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極。

陸委會昨晚反擊，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作。

我聲援黎智英、岩崎茂 賴探陸配國台辦轟虛偽

身兼民進黨主席的賴清德總統昨天在民進黨中常會聲援黎智英與岩崎茂，指出中國對自由人權的侵害，已到無以復加的地步，也凸顯企圖...

