陸嚴控關鍵礦物 走私重判14年

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
中國礦產資源報告顯示，銅、鐵、磷等礦產資源量大幅增長。圖為大陸江銅集團德興銅礦5G智能採礦運輸作業場景。（新華社）
大陸仍在嚴格控管戰略礦產的流出。近日，上海、深圳、廣州等地法院皆宣布相關的判決，走私數量合計達數百噸，涉案人員最重被判刑十四年。

深圳市中級人民法院通報一起宣判，此案涉及走私一六六餘噸銻錠。主嫌王武彬被控與境外合謀或受託將銻錠走私出境，遭以「走私國家禁止進出口的貨物罪」判處有期徒刑十二年，並處罰金一百萬元（人民幣，下同）；其餘廿六人則遭判四個月至五年不等刑期。

同日，上海市第三中級人民法院也通報另一案的宣判，稱嫌犯常永生自二○二三年十一月至今年二月，自行或受託從大陸採購鎵、鍺、銻等金屬錠及化合物共計三二五餘噸，通過偽報品名的方式走私出境，價值一點四六億餘元。常永生遭判有期徒刑十四年，並處罰金五百萬元。協助他的物流公司員工則被判刑三年並處罰金十萬元。

廣州市中級人民法院昨日也宣判三起非法出口銻等貨物的案件，吳紅燕等四名被告遭判處有期徒刑六年至十個月不等，並處罰金。通報稱，其走私貨物數額均達到廿萬元以上。

銻、鎵、鍺都被視為稀有戰略金屬，廣泛用於電池、武器、半導體材料、光電元件。大陸於二○二三年起以國家安全、防核擴散為由，陸續對鎵、鍺、銻相關物項實施出口管制。

去年十月大陸頒布「兩用物項出口管制條例」，十二月宣布「原則上不予許可」對美國出口銻、鎵、鍺等。歷經多次貿易談判，今年釜山川習會後，美國白宮宣布大陸將頒發通用許可證，允許向美國終端使用者及全球供應商出口稀土、鎵、鍺、銻和石墨，隨後大陸商務部也公告相關禁令的鬆綁。

