挺委內瑞拉！王毅與委外長通話 表態反對一切單邊霸凌行徑

美國與委內瑞拉局勢一觸即發之際，中共政治局委員兼外長王毅應約與委內瑞拉外長希爾通電話，王毅強調，中國大陸和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任、相互支持是中委關係的傳統。「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。

據大陸外交部官網，昨日中共政治局委員兼外長王毅應約與委內瑞拉外長希爾通電話，希爾通報了當前委內瑞拉國內形勢，強調委內瑞拉政府和人民將堅定捍衛國家的主權和獨立，堅定維護自身的合法權利，不會接受任何強權霸凌的威脅。

王毅則表示，中國大陸和委內瑞拉是戰略夥伴，相互信任、相互支持是中委關係的傳統。「中方反對一切單邊霸凌行徑，支持各國捍衛自身主權和民族尊嚴」。委內瑞拉有權利自主發展同其他國家的互利合作，相信國際社會理解和支持委內瑞拉維護自身正當權益的立場。

此前，美軍在委內瑞拉附近海域扣押了一艘運輸委內瑞拉石油的油輪。美國財政部還宣佈對包括香港船旗在內的6艘油輪實施制裁。大陸外交部發言人郭嘉昆曾在12日指出，「郭嘉昆：中方堅決反對缺乏國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁和『長臂管轄』，反對濫施制裁」。

公開資料顯示，今年5月希爾曾經訪問大陸出席中拉論壇第四屆部長級會議，當時他與王毅會見時，王毅表示雙方領導人在莫斯科舉行了富有成果的會晤，為下階段兩國關係發展指明了方向。「中方堅定支持地區國家團結自強，願同委內瑞拉等拉美國家一道，反對霸道霸凌，維護國際正義」。去年6月希爾也訪問大陸4日並與王毅舉行會談。