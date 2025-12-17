台灣工商聯會員大會 理事長王明祥：在兩岸關係扮演公道伯

快訊

聯合報／ 記者林宸誼／台北即時報導
台灣工商企業聯合會行政長李錫東（左起）、監事會召集人許顯榮、台北市長蔣萬安、最高顧問潘俊宏、理事長王明祥、秘書長陳仲隆合影。記者林宸誼／攝影
台灣工商企業聯合會（簡稱「台灣工商聯」），17日舉行第八屆第三次會員代表大會，理事長王明祥表示，兩岸關係降到冰點，台灣工商聯在兩岸關係上，可以扮演一個小小的角色，當一位公道伯，相信每一個黨派的黨主席，會聆聽企業家的心聲，所以企業家有這個機會不要放棄，也不要小看自己，要說出心聲，要為兩岸和平盡力。

王明祥指出，全球地緣政治風雲變幻莫測，連中日關係也劍拔弩張，美國保護主義抬頭，讓人非常擔心，「作為一個企業家，能否為台灣和世界做什麼，不管怎麼樣，家裡兄弟在吵架時也需要關心。」

王明祥表示，身為企業家要努力的經營好與本業好，也要做一個勇敢講真話的人，「所以我希望大家除了自己的事業以外，也要為台灣努力。」

台北市長蔣萬安出席致詞時表示，輝達落腳在台北，讓人看到台北未來AI發展最強有力的一顆引擎。市府目標是希望2035年要成為全球前十大的AI之都，市府會繼續努力，毫不鬆懈，也會是聯合會永遠的後盾，最有力的靠山。

蔣萬安也細數這三年政績，包括大力的推動都市更新，三年來報核案件數是過去8年的2.3倍，而且報核的案件數是其他5都加總起來的1.4倍。此外台北市還首創好運專車，以及明年6月就會啟用婦幼專責醫院、班班有鮮乳，幸福住宅，成果是台北市的生育率，從上任前的0.84到上任第一年0.97，到去年來到1:04%，所以台北市是全國生育率唯一逆成長。

台灣工商聯最高顧問、全國工業總會理事長、工信工程集團總裁潘俊榮，以題為「台灣新地標—淡江大橋」報告，他坦言當初承攬淡江大橋工程時，很多人他不要做，因為困難度超高，「所以當初只有我要標，其他人全都站起來反對，而也因工信工程出手，讓流標了7次的淡江大橋順利發包，如今明年5月即將通車，這橋真的很漂亮，是個工程藝術品。」

中日關係 生育率

