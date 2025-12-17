國台辦批賴總統訪陸配麵店 陸委會：關懷民眾很正常
針對中國大陸國台辦今天聲稱，總統賴清德日前參訪陸配開設的麵館是「裝模作樣」，陸委會對此表示，賴總統走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。
今天有媒體向陸委會提問，賴總統日前到陸配開設的麵館參訪，國台辦17日批評，「賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」，要求陸委會回應。
陸委會表示，台灣是一個多元開放的社會，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入台灣社會，台灣民眾都會展開雙手熱情的歡迎。
陸委會指出，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。「奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作」。
賴總統YouTube頻道13日發布影片，內容是他探訪台北市巷弄裡的「開封包公府私房麵」，該店老闆郭明華來自中國河南，在台灣打拚超過20年。
賴總統表示，郭明華的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。
