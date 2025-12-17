快訊

朱孝天被F4除名！「流星花園」推手柴智屏直言：荒謬又不尊重

政院說話了！稱若法案違反3原則 卓揆將考慮「不副署」守護憲法

全台「接招」迎雨！未來1周3波東北季風來襲 明降溫3地防大雨

國台辦批賴總統訪陸配麵店 陸委會：關懷民眾很正常

中央社／ 台北17日電

針對中國大陸國台辦今天聲稱，總統賴清德日前參訪陸配開設的麵館是「裝模作樣」，陸委會對此表示，賴總統走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。

今天有媒體向陸委會提問，賴總統日前到陸配開設的麵館參訪，國台辦17日批評，「賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞」，要求陸委會回應。

陸委會表示，台灣是一個多元開放的社會，從全世界任何一個地方來到台灣的新住民，只要願意融入台灣社會，台灣民眾都會展開雙手熱情的歡迎。

陸委會指出，賴總統是國家元首，走入基層關懷民眾生活，在台灣是再正常不過的事。「奉勸國台辦不要再利用陸配搞統戰滲透，更不要拿陸配當成政治議題炒作」。

賴總統YouTube頻道13日發布影片，內容是他探訪台北市巷弄裡的「開封包公府私房麵」，該店老闆郭明華來自中國河南，在台灣打拚超過20年。

賴總統表示，郭明華的故事，說明了台灣是一個多元、開放的社會，不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。

陸委會 陸配

延伸閱讀

民調結果出爐！民進黨彰化縣長「類初選」陳素月勝出 獲徵召機率高

影／鄭麗文諷賴總統 在野無法獨裁「就像男人不會生小孩」

第十屆卸任藍委同學會 與會者：王金平稱副署是閣揆的責任

中常會花13分鐘大罵賴總統 鄭麗文：「在野獨裁」就像男人不會生小孩

相關新聞

恢復兩軍溝通！中美高級國防官員 本周已於華盛頓會晤

美中兩國高級國防官員本周在華盛頓舉行會晤，這是兩國在尋求穩定關係之際，重啟兩軍溝通的最新跡象。

美媒列共軍攻台「可能3步驟、最佳攻台時地」 陸國台辦回應了

美媒華爾街日報日前報導稱，中共解放軍會通過3個步驟「攻台」，並列出「最佳攻台時間」和「最佳登陸地點」。大陸國台辦發言人朱...

泰柬衝突遭質疑軍援柬埔寨 陸外交部：與兩國都有正常合作

泰柬衝突中，泰軍從柬軍手中繳獲第五代反坦克飛彈等大量中國製武器，引發中國私下軍援柬埔寨的質疑。中國外交部發言人郭嘉昆今天...

大陸首艘自製航母山東艦入列6周年 陸官媒：已形成完整作戰能力

大陸首艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航母山東艦，2019年12月17日在海南三亞某軍港交艦給海軍，舷號「17」，是...

李家超赴北京述職 習促港對接十五五 火災問責抓緊落實

香港特首李家超16日在北京向國家主席習近平等領導人述職，匯報香港經濟、社會和政治等情況，習近平則再度表示對李家超工作「充...

黎案法官判詞：商人對中共怨恨憎惡 利用蘋果日報鼓勵抗爭

香港壹傳媒創辦人黎智英被法院裁定違反國安法等3項罪名成立。法官在855頁的判詞中展示了對黎智英的看法，其中寫道：「黎智英...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。