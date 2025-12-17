泰柬衝突遭質疑軍援柬埔寨 陸外交部：與兩國都有正常合作

快訊

中央社／ 台北17日電
大陸外交部發言人郭嘉昆。路透
泰柬衝突中，泰軍從柬軍手中繳獲第五代反坦克飛彈等大量中國製武器，引發中國私下軍援柬埔寨的質疑。中國外交部發言人郭嘉昆今天對此回應，中國與泰、柬兩國「以往都開展了正常的防務合作」，不針對任何第三方，更與柬泰邊境的衝突無關。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，郭嘉昆在回答媒體相關提問時，作上述表示，並指「具體情況請你向中方的主管部門進行了解」。

泰國陸軍15日晚間透過社群媒體表示，泰軍第17步兵團攻占柬埔寨基地後，從柬埔寨士兵中繳獲了中國製的GAM-102LR反坦克飛彈等武器。這一消息引發泰國社會高度關注，更出現中國是否向柬埔寨秘密提供武器的眾多質疑。

曼谷郵報（Bangkok Post）16日報導，泰國國防部發言人蘇拉桑（Surasant Kongsiri）表示，根據國際法，即使中國提出要求，泰國也沒有義務將這些繳獲的武器歸還給製造國。

泰國公共電視台（Thai PBS）同日報導，泰國軍方對外界的質疑表示，目前尚無證據顯示中國持續秘密向柬埔寨軍隊提供武器。

紐約時報9月底報導，根據泰國情報文件顯示，在泰柬7月間衝突爆發前數週，中國向柬埔寨運送了火箭彈與砲彈。而在促成泰柬停火上，中國雖然扮演積極角色，但向柬埔寨運送武器一事，卻使中國在東南亞扮演「中立和平斡旋者」上變得複雜。

對於上述報導，中國駐泰國大使館10月2日曾發表聲明，堅決否認柬埔寨在泰柬衝突中使用中國製火箭彈的說法。

