大陸首艘自製航母山東艦入列6周年 陸官媒：已形成完整作戰能力

大陸首艘完全自主設計、自主建造、自主配套的航母山東艦，2019年12月17日在海南三亞某軍港交艦給海軍，舷號「17」，是重要的戰略威懾力量。在突破多項關鍵技術瓶頸後，山東艦已形成完整作戰能力。

央視新聞報導，大陸軍事觀察員魏東旭指出，在參考遼寧艦設計理念和運用模式的基礎上，大陸獨立自主設計製造出山東艦，整體設計更優化，結構更合理，可搭載更多艦載機，編隊指揮能力更上一層樓。設計製造山東艦所積累的經驗為後續研製福建艦打下基礎。

魏東旭表示，以山東艦為核心的航艦編隊攻防兼備，能適應各種複雜的任務環境。首先山東艦上殲15飛鯊艦載機可有效控制廣闊區域制空權和制海權，可掩護航艦編隊遠洋執行任務。殲15飛鯊可攜帶先進飛彈打擊空中海面陸地和島嶼目標，是海空作戰多面手。

其次，編隊中的055型、052D型驅逐艦和054A型護衛艦，這些水面艦艇可構建起多層次立體化防空反導火力網，能夠有效的保護編隊。同時也可以協同艦載機打擊各種目標，並且可以有效的執行反潛任務。

2025年，山東艦與遼寧艦航母編隊開展遠海實戰化訓練，圍繞偵察預警、防抗打擊、對海突擊等多項課題開展研練。這是繼2024年首次組織雙航母編隊聯合演練之後，2支航母編隊又一次位遠海大洋開展體系對抗演練。

在這次遠海實戰化訓練中，遼寧艦、山東艦航艦編隊轉戰黃海、東海、南海和西太平洋海域，堅持實戰實訓、聯戰聯訓、體系練兵，聯動相關軍兵種兵力組織互為條件、互為對手的實戰對抗。完成偵察預警、防抗打擊、對海突擊、對空防禦和艦載機跨晝夜戰術飛行等課目研練。

任務過程中，遼寧艦、山東艦航母編隊，探索編隊作戰要素和力量實戰運用，形成多項課題研究成果，有力提升航母編隊體系作戰能力。 魏東旭表示，未來山東艦編隊將走得更遠，會有更多機會在深海大洋中磨練本領，更好地去維護大陸的戰略利益。

殲15T艦載機也可以在山東艦上部署，外界認為，殲35也應該具備滑躍起飛能力。如果山東艦迎來更先進艦載機，甚至是隱身艦載機，它的綜合作戰能力會更強。