快訊

恢復兩軍溝通！中美高級國防官員 本周已於華盛頓會晤

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美中兩國高級國防官員本周在華盛頓舉行會晤，這是兩國在尋求穩定關係之際，重啟兩軍溝通的最新跡象。

美國戰爭部官網發布的新聞稿，15日至16日，美國戰爭部主管中國大陸、台灣和蒙古事務的副助理部長史密斯（Alvaro Smith），在美國華盛頓特區與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任葉江舉行會晤，進行美中防務政策協調會談。

史密斯重申美國戰爭部支持與解放軍展開更廣泛的兩軍溝通，以在整體上促進戰略穩定，並加強危機去衝突（crisis deconfliction）和降級管控（de-escalation）。

史密斯解釋稱，此類溝通管道與美國總統川普推動美中實現穩定和平、建立相互尊重關係的持續努力一致，並有助於鞏固相關進展。他還重申，美國在印太地區有重要利益，但範圍明確且合理，美國戰爭部已做好準備維護這些利益。

美中兩國高級國防官員的軍事對話在2022年8月中斷，當時美國眾議院議長裴洛西訪台後，大陸迅速宣布取消兩國戰區領導通話，並中止防務政策協調會談和海上軍事安全磋商機制會議。

這段時間長達16個月，直到中美兩國元首2023年11月在舊金山會晤期間，同意恢復兩國軍事交流。同年12月21日，美國參謀首長聯席會議主席布朗與中共中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立進行視訊通話，讓中美兩國恢復了軍事對話。

