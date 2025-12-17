賴清德推薦陸配麵館 陸國台辦：先打壓迫害再裝模作樣、純屬作秀

大陸國台辦17日上午舉行例行記者會，會上照例對總統賴清德做出評論。對於賴總統日前到1家陸配麵館用餐，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害島內（指台灣）陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。

賴總統近日到台北中山「開封包公府私房麵館」，表示不管你從哪裡來，只要認同台灣，就是這個國家的主人。

朱鳳蓮今天對此評論，兩岸婚姻家庭是「兩岸一家親」最生動、最直接的體現，應受到最美好的祝福和最貼心的呵護。

她抨擊，賴清德上台以來，頑固堅持「台獨」分裂立場，把陸配群體視作眼中釘、肉中刺，濫用多種手段剝奪其正當權利，極盡打壓迫害之能事，嚴重破壞兩岸婚姻家庭安寧的生活。賴清德一邊罔顧人倫欺凌迫害台灣陸配群體，一邊裝模作樣營造假象，純屬作秀，虛偽至極，騙不了兩岸同胞。

另對於我方擬修改「台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法」，收緊規定，朱鳳蓮說，這是民進黨當局阻撓禁限兩岸交流往來的又一惡行。

她說，民進黨當局費盡心機阻撓限制台灣同胞來大陸，羅織罪名打壓迫害台灣積極參與兩岸交流的團體、個人，企圖阻擋兩岸同胞走近走親。這種濫權妄為的行徑，必遭民意唾棄。

至於我文化部表示，藝人不能配合發表「武統」言論。朱鳳蓮說，民進黨當局借所謂「查處」威脅恐嚇台灣演藝人員，完全不得人心，也擋不住台灣民眾參與兩岸交流、分享大陸發展機遇的勢頭。

朱鳳蓮還藉此機會表示，近2年台灣演藝人員在大陸舉辦超過100場個人演唱會，稱大陸為台灣藝人提供廣闊舞台，促進兩岸文化交流，「跟著演唱會遊大陸」也已成為很多台灣人的生活新潮流，大陸歡迎台灣藝人來大陸，也歡迎台胞來大陸觀看演出。

同場記者會上，朱鳳蓮提及日前大陸中央經濟工作會議舉行，會議為加強兩岸經濟合作、深化兩岸融合發展提供穩定預期、創新動能和重要機遇，大陸將幫助台商台企把握「十五五」發展機遇；至於兩岸企業家峰會年會近2日在南京舉行，她說，與會台灣企業家代表紛紛表示，對大陸發展充滿信心，將繼續積極參與兩岸經濟交流合作。

朱鳳蓮另就近日聯合報舉辦「台灣2025代表字大選」，「罷免」的「罷」獲選為本年度代表字做出評論。她說，近年來，台灣年度代表字已經成為反映島內（指台灣）民心民意的晴雨表，從2024年的「貪」到2025年的「罷」，反映了台灣社會對賴清德當局的強烈不滿。